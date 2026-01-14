HERNICA SAXA – Tra ricerca, tutela e valorizzazione del territori

Anagni, Continuano gli incontri per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028

E’ prevista per sabato prossimo alla Sala della Ragione di Anagni, l’incontro tra i Comuni di Anagni, Alatri, Ferentino e Veroli proseguono insieme insieme il percorso di candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028. “L’incontro di studio “Hernica Saxa – Tra ricerca, tutela e valorizzazione del territorio”, in programma sabato 17 gennaio alle ore 10.00 presso la Sala della Ragione di Anagni – si legge in un comunicato- è un appuntamento di alto profilo scientifico e istituzionale che mette al centro il patrimonio archeologico, storico, monumentale e artistico del territorio ernico come elemento fondante di una strategia culturale condivisa, capace di coniugare ricerca, tutela e politiche di valorizzazione. Dopo gli interventi di apertura dei Sindaci Daniele Natalia (Anagni), Maurizio Cianfrocca (Alatri), Piergianni Fiorletta (Ferentino) e Germano Caperna (Veroli), i lavori saranno introdotti dal Soprintendente ABAP per le province di Frosinone e Latina, Alessandro Betori. Seguiranno i contributi dei funzionari della Soprintendenza che operano sul territorio: Massimo Lauria e Daniela Quadrino (archeologi), Lorenzo Mattone e Daniele Carfagna (architetti), Ilenia Bove e Lorenzo Riccardi (storici dell’arte), che presenteranno gli interventi compiuti e in progetto per la tutela e la valorizzazione delle città erniche. Ampio spazio sarà dedicato al ruolo dei musei nel sistema territoriale con gli interventi delle direttrici Alessandra Gobbi, del Museo Archeologico Nazionale dei Popoli Italici “Amedeo Maiuri” di Veroli, e Monica Di Gregorio, dell’Abbazia di Casamari, afferenti alla Direzione Regionale Musei Nazionali Lazio. La dimensione storico-scientifica del progetto sarà approfondita da

Sandra Gatti, già funzionario archeologo del Ministero della Cultura, con un focus sul territorio dalla Preistoria all’età romana, e da

Sergio Del Ferro, funzionario archeologo dell’Istituto autonomo Villa Adriana e Villa d’Este, che illustrerà le trasformazioni del

territorio ernico dalla tarda antichità al Medioevo. Le conclusioni saranno dedicate al Progetto Hernica Saxa per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028, quale strumento di sintesi e visione per un territorio che intende raccontarsi in modo

unitario, consapevole e contemporaneo. Un’occasione importante per ribadire che la candidatura a Capitale Italiana della Cultura non è un semplice obiettivo, ma un processo già in atto, fondato sulla cooperazione tra Comuni, istituzioni, musei e comunità”.