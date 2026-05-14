Guidonia – Vertice sulla sicurezza urbana con il Questore

Questa mattina, presso il Commissariato di Tivoli-Guidonia, i Sindaci di Guidonia Montecelio e Tivoli, Mauro Lombardo e Marco Innocenzi, hanno incontrato il Questore di Roma, Dottor Roberto Massucci, per un confronto sui temi della sicurezza urbana. Si è convenuti sulla necessità di rafforzare ulteriormente il presidio del territorio, attraverso una presenza più capillare e continuativa delle Forze dell’Ordine, l’ampliamento dei sistemi di videosorveglianza e un coordinamento più stretto tra Istituzioni, Polizia Locale, associazioni e cittadini.

In questo quadro si può inserire efficacemente il progetto di istituzione di un nuovo Commissariato a Guidonia Montecelio, da affiancare a quello di Tivoli, al quale si sta lavorando in sinergia. Controlli più efficaci, d’altronde, svolgono un ruolo preventivo decisivo: scoraggiano comportamenti illeciti, tutelano i luoghi di aggregazione e restituiscono fiducia alla collettività.

Negli ultimi mesi si sono raccolti segnali che richiedono un’attenzione crescente: episodi di vandalismo, comportamenti incivili, abbandono di rifiuti e situazioni di degrado che minano il decoro e la percezione di sicurezza della comunità. Evidenziate, tra le altre, le criticità determinate dai ricorrenti accampamenti abusivi, la situazione degli appartamenti occupati in via Giotto, gli episodi di malamovida in via Romana.

“Ringrazio il Questore Roberto Massucci per la grande attenzione per il nostro territorio che, peraltro, si unisce al meticoloso lavoro quotidiano del Commissariato di Tivoli-Guidonia, ben diretto dal Dottor Cosimo Bari. Mi sono permesso di fornire alcune priorità sulle quali concentrare gli sforzi, ben note ai cittadini: campo nomadi di Bagni vecchi e bivacchi su gomma, che si ripresentano con frequenza in alcune nostre aree; l’occupazione abusiva delle case di via Giotto, ai Pichini; la malamovida notturna. Una Città più sicura è una Città più viva e più partecipata”, dichiara il Sindaco Mauro Lombardo.