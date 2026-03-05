giovedì, Marzo 5, 2026

Guidonia – Proseguono i lavori di riqualificazione dello skate park di Colle Fiorito

Sono in corso di svolgimento i lavori di riqualificazione dello skate park di Colle Fiorito, nella Città di Guidonia Montecelio. Un intervento atteso da anni dalla comunità locale, che punta a restituire alla collettevità uno spazio aggregativo moderno, sicuro e fruibile da tutti.

L’area ha vissuto un lungo periodo di abbandono, degrado strutturale, accumulo di rifiuti e ripetuti atti vandalici. Lo testimoniano le condizioni riscontrate durante i primi interventi di pulizia, che hanno preceduto l’avvio vero e proprio del cantiere.

A sbloccare la situazione è stato un finanziamento di 900.000 euro stanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ottenuto grazie all’impegno del Ministro per lo Sport Andrea Abodi. La progettazione e il coordinamento dell’intervento sono affidati a Sport e Salute Spa, la società pubblica di riferimento per la promozione dello sport in Italia.

Il progetto prevede la completa rigenerazione dell’impianto: nuove superfici, strutture per la pratica dello skateboard e delle discipline affini, interventi di illuminazione e messa in sicurezza del perimetro, con l’obiettivo di rendere lo spazio vivibile.

“Una volta conclusi i lavori – sottolinea la Consigliera comunale Veronica Cipriani – quest’area sarà finalmente fruibile. Si restituirà alla città uno spazio di aggregazione completamente riqualificato per i nostri ragazzi e non solo.”

L’intervento si inserisce in un più ampio piano nazionale di valorizzazione degli impianti sportivi di prossimità, con l’obiettivo di contrastare il degrado urbano attraverso la cultura dello sport e il coinvolgimento delle comunità locali.

Meloni: “Non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra”
redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - segreteria@ilgiornaledellazio.it Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

