lunedì, Gennaio 26, 2026

Guidonia – Manutenzione e sicurezza stradale sono una priorità

PRIMO PIANOROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO
Prosegue l’attività di manutenzione del rete viaria nel comune di Guidonia Montecelio, rallentata solo dalle condizioni meteorologiche. L’obiettivo, più volte evidenziato sui canali social dell’Ente, è quello di migliorare la sicurezza delle strade e garantire migliori condizioni di percorribilità per cittadini e automobilisti.

“Gli interventi interessano diverse zone del territorio comunale, comprendono operazioni di rifacimento del manto stradale, sistemazione di buche e dissesti – evidenzia l’assessore ai Lavori Pubblici Mario Proietti (nella foto) -. L’Amministrazione è consapevole delle criticità presenti sulla rete viaria e sta operando per affrontarle in modo programmato e sistematico, tenendo conto delle risorse economiche disponibili. La manutenzione stradale rappresenta una delle voci di spesa più significative per gli Enti locali, richiede una pianificazione attenta delle priorità di intervento. Siamo pienamente consapevoli delle aspettative dei cittadini in materia di sicurezza stradale. Con le risorse economiche a nostra disposizione, stiamo facendo il massimo sforzo possibile per garantire interventi mirati ed efficaci”.

Gli interventi, sottolinea l’assessore Proietti, “vengono pianificati sulla base di sopralluoghi tecnici che individuano le aree che necessitano di interventi più urgenti, dando priorità alle strade maggiormente trafficate e alle situazioni che possono rappresentare un rischio per la sicurezza della circolazione”

L’Amministrazione ha invitato i cittadini a segnalarle attraverso il sito Internet istituzionale o inviando una nota all’indirizzo email: segnaladisservizio@comune.guidoniamontecelio.rm.it, in modo da permettere agli Uffici tecnici una valutazione tempestiva e l’eventuale programmazione degli interventi necessari.

COLTELLI E STAMPANTI 3D TRA I BANCHI: GRAVE EPISODIO IN UN ISTITUTO SCOLASTICO
