Guidonia – L’Amministrazione Lombardo contrattualizza 90 immobili di edilizia residenziale pubblica

L’Amministrazione comunale ha avviato il processo di contrattualizzazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’Ente. Si tratta di un intervento atteso da anni, che punta a sanare una situazione di irregolarità amministrativa ereditata dal passato e a garantire piena tutela giuridica agli assegnatari.

Prevista la regolarizzazione contrattuale di 90 immobili comunali, assegnati nel corso degli ultimi 25 anni ma mai oggetto di stipula formale di contratto. Una lacuna che ha generato incertezza e precarietà per decine di famiglie, pure in presenza di assegnazioni legittime.

Il primo intervento ha preso il via nel complesso residenziale di via Garibaldi 208, a Villanova, che comprende 28 alloggi. Un ringraziamento particolare va al consigliere comunale Maurizio Remoli per il suo utile contributo, anche tecnico, alla definizione della problematica.

La mancanza di contratti regolari è una criticità che rimanda alle gestioni amministrative precedenti. L’attuale Amministrazione ha scelto di affrontarla con determinazione, avviando un percorso di trasparenza, legalità e responsabilità istituzionale.

“Con questo intervento restituiamo dignità e certezza a tante famiglie che da anni vivono in una condizione di precarietà amministrativa – dichiara il Sindaco Mauro Lombardo -. È un atto di attenzione e responsabilità nella gestione del patrimonio pubblico”.

Calcio, addio a Nazzareno Canuti: vinse lo scudetto con l'Inter, in B con Milan
