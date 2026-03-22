Guidonia, il parco della Asl sarà gestito dal Comune

Si svolgerà domani, alle ore 12:30, in via dei Platani, al Bivio di Guidonia, la cerimonia di consegna del parco pubblico, in concessione di comodato d’uso gratuito, da parte della ASL Roma 5 alla Città di Guidonia Montecelio. Presenti, tra gli altri: il Sindaco Mauro Lombardo e la Dott.ssa Silvia Cavalli, Direttore Generale della Asl Roma 5.

L’accordo, della durata di quattro anni, consente al Comune di assumere la gestione dell’area verde, facente parte dei terreni ex Pio Istituto Santo Spirito, con l’obiettivo di garantirne la piena fruibilità da parte della cittadinanza, favorirne la manutenzione e promuoverne la valorizzazione. Tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno a carico del Comune, che assumerà il ruolo di custode dell’area.

“Questo importante risultato in favore della nostra collettività – dichiara il Sindaco Mauro Lombardo -, risultante di una proficua collaborazione istituzionale, contribuisce alla tutela e al miglioramento degli spazi verdi a disposizione della comunità. Abbiamo, inoltre, già programmato nell’immediato una serie di interventi di manutenzione e di installazione di nuovi giochi”.