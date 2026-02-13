Guidonia. Il ruolo strategico del Responsabile Unico del Progetto

Si è tenuta questa mattina, presso la sede della Regione Lazio, la presentazione della legge n.1 del 12 gennaio 2026 che istituisce l’elenco regionale dei Responsabili Unici del Progetto (Rup). Presenti, tra gli altri: il Presidente della Regione, Francesco Rocca; l’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Manuela Rinaldi; la consigliera regionale Micol Grasselli, prima firmataria della legge.
“Ho partecipato, insieme al Presidente del Consiglio comunale Erick D’Alisa, alla presentazione della legge. E’ stato un momento di approfondimento sulla tematica, molto interessante, nel corso del quale si è evidenziato il ruolo strategico svolto dai Rup in termini di trasparenza ed efficacia dell’azione pubblica”, dichiara il Sindaco Mauro Lombardo.