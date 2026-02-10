martedì, Febbraio 10, 2026

Guidonia – "Giorno del Ricordo", commemorazione dei Martiri delle Foibe

“In occasione del “Giorno del Ricordo”, l’Amministrazione comunale ha rinnovato, questa mattina, a Villalba, in una cerimonia commemorativa, il proprio impegno nel custodire e tramandare la memoria dei martiri delle foibe e delle migliaia di italiani costretti all’esodo dalle terre dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia nel secondo dopoguerra.

La ricorrenza rappresenta un momento di riflessione collettiva su una delle pagine più dolorose e complesse della nostra storia nazionale, segnata da violenze, persecuzioni e sofferenze che colpirono civili innocenti. Ricordare significa riconoscere il valore della verità storica e contrastare ogni forma di negazionismo”.

E’ quanto dichiara, in una nota, il Vicesindaco della Città di Guidonia Montecelio Paola De Dominiicis

