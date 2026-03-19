Guidonia – Francesca Valeri abbandona Forza Italia e rientra nella maggioranza

Si conclude l’esperienza della Consigliera comunale Francesca Valeri nel Gruppo consiliare di Forza Italia. Nelle prossime ore, infatti, sarà formalizzato il suo ingresso nel Gruppo consiliare di maggioranza “In Comune” al fianco del capogruppo Cristian Diano.

“Qualcuno scriveva: va dove ti porta il cuore. Da lì sto ripartendo – dichiara Francesca Valeri – in un momento difficile della mia vita personale, probabilmente tra i più difficili, ho effettuato delle scelte istintive senza la volontà di volere danneggiare nessuno. Allo stesso tempo, in questi mesi, ho sempre cercato di garantire un approccio politico equilibrato e quell’educazione istituzionale che mi ha sempre contraddistinto, sulla scia dei valori trasmessi da mio padre. La via dell’arroganza non ammette quell’onestà intellettuale di riconsiderare le proprie scelte. Diversamente, io scelgo quella dell’umiltà e del coraggio che guidano e guideranno d’ora in avanti le mie scelte. Ho deciso di supportare ancora l’azione di governo del Sindaco Mauro Lombardo, che ho contribuito a fare eleggere, e di farlo collaborando spalla a spalla con l’amico prima che collega Cristian Diano, persona che conosco da anni, alla quale mi lega una sincera amicizia nonché la condivisione di profondi valori etici e morali”.

“Sono felice della scelta della collega Francesca Valeri – evidenzia il Consigliere Cristian Diano – perché a lei sono legato da un sincero e profondo rapporto d’amicizia e stima personale. Spesso, in politica, si scindono i rapporti personali rispetto alle dinamiche strettamente politiche. In un ambiente così difficile quanto stimolante, siamo due persone che, consapevolmente, approcciano la politica senza dividere tali aspetti bensì connettendoli tra loro, con l’auspicio di farne un punto di forza. Per noi, la politica è uno strumento a servizio della collettività. Senza un preliminare e sincero legame umano, non possono nascere collaborazioni serie e durature, volte alla tutela dei diritti dei nostri concittadini. Siamo fieri di poter supportare l’azione politico-amministrativa del Sindaco Mauro Lombardo, persona che stimiamo a livello personale e professionale. Reputiamo che tutta la squadra di governo abbia dimostrato capacità politico-amministrative e raggiunto ottimi risultati in questi quattro anni. A loro va la nostra fiducia. Nella consapevolezza che tutto è migliorabile e che c’è ancora tantissimo da fare, siamo pronti a fornire il nostro convinto supporto alla Città. Cercheremo di affrontare i piccoli problemi quotidiani della collettività, i medesimi che viviamo nel nostro territorio con le nostre famiglie”.

Esprime soddisfazione il Sindaco Mauro Lombardo: “”Francesca è una bella persona che stimo profondamente. In un momento di particolare difficoltà personale, abbiamo ritenuto doveroso lasciarle lo spazio e la serenità di cui aveva bisogno. Non mi sorprende, pertanto, che abbia scelto di tornare a contribuire a un progetto di governo che sente ancora suo. A nome di tutta la maggioranza, esprimo compiacimento per questa scelta e fiducia nel contributo che saprà offrire all’attività amministrativa”.