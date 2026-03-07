sabato, Marzo 7, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

Guidonia – Cerimonia in ricordo di Cipriano e Meneghello

PRIMO PIANOROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO
Redazione
Author: Redazione
Less than 1 min.read

Si è svolta questa mattina, presso l’aeroporto militare “Alfredo Barbieri” di Guidonia, una cerimonia in ricordo del Tenente Colonnello Giuseppe Cipriano e del Maggiore Marco Meneghello, venuti a mancare il 7 marzo 2023 in un tragico incidente aereo durante un volo di addestramento. I due piloti, istruttori del 60° Stormo, riuscirono a evitare che i velivoli precipitassero sulle abitazioni.

Una commemorazione sentita e partecipata, alla presenza delle Autorità civili e militari. La Città ha dedicato ai due ufficiali un’area pubblica a Colle Fiorito, dove è stata collocata una meridiana in marmo che, ogni anno, in questo stesso giorno, segna l’ora dell’incidente.

“Li ricordiamo con affetto e gratitudine – sottolinea il Sindaco Mauro Lombardo –. I loro nomi sono ormai parte integrante della nostra comunità”.

Previous article
CONOSCIAMO GLI SPARTAN BRAND AMBASSADOR 2026 – VALERIO FIORUCCI
Redazione
Redazione

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

VIP4PADEL

SPORT Marianna Dima - 0
DA Mercoledì 4 MARZO IN PRIMA SERATA SU SPORTITALIA CONDUCE ANTHONY PETH Il fenomeno che ha rivoluzionato il racconto dello sport in TV è pronto a tornare. Sulla...
Read more

Fascicolo premiato da Aci Treviso

SPORT pro red - 0
Nella splendida cornice del Bhr Hotel di Treviso si è svolta, giovedì 26 febbraio, la cerimonia di premiazione dell’Automobil Club Italia Treviso per la...
Read more

CICLISMO 79° GP LIBERAZIONE: CONFERMATA LA COPPA ITALIA DELLE REGIONI FEMMINILE

SPORT redazione - 0
LA GARA SARA’ TRASMESSA DALLA RAI Mancano due mesi ai Lazio Bike Days, due giorni di grande ciclismo per tutte le età nel cuore di...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - segreteria@ilgiornaledellazio.it Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

CONOSCIAMO GLI SPARTAN BRAND AMBASSADOR 2026 – VALERIO FIORUCCI

PRIMO PIANO 0
Ciao a tutti mi chiamo Valerio Fiorucci, ho 32...

PRIMO PIANO 0
CONOSCIAMO GLI SPARTAN BRAND AMBASSADOR 2026 - MATTEO VIGNOLA Le...

La luce della Fiaccola Benedettina “Pro Pace et Europa Una”

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
Subiaco, La Città si prepara a vivere uno dei...

Articoli più letti

CONOSCIAMO GLI SPARTAN BRAND AMBASSADOR 2026 – VALERIO FIORUCCI

PRIMO PIANO 0
Ciao a tutti mi chiamo Valerio Fiorucci, ho 32...

PRIMO PIANO 0
CONOSCIAMO GLI SPARTAN BRAND AMBASSADOR 2026 - MATTEO VIGNOLA Le...

La luce della Fiaccola Benedettina “Pro Pace et Europa Una”

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
Subiaco, La Città si prepara a vivere uno dei...

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)