Guidonia – Attestato di Benemerenza all’Ente per la partecipazione alle iniziative in ricordo del Questore Palatucci

Nella giornata di ieri, presso il Posto di Polizia di Villalba, nella sede della Sezione di Tivoli dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, è stato consegnato al Vicesindaco Paola De Dominicis un Attestato di Benemerenza dell’Associazione Nazionale “Dott. Giovanni Palatucci”. Presente anche il Presidente del Consiglio comunale Erick D’Alisa.
Un riconoscimento per la partecipazione, in rappresentanza dell’Amministrazione, alle iniziative promosse in memoria degli ideali e dell’opera del Questore reggente di Fiume, che si distinse per la straordinaria azione di tutela degli ebrei perseguitati dalle leggi razziali e dall’occupazione nazista.