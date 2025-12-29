Guidonia – Approvato il Bilancio 2026-2028, un segnale di stabilità politica

Il Consiglio comunale di Guidonia Montecelio ha approvato, nella seduta odierna, il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, confermando la capacità dell’Amministrazione di costruire un documento programmatico solido e strategico per la crescita della Città.

“Il Bilancio di previsione, che abbiamo approvato anche quest’anno entro il termine previsto dalla legge, è espressione di una gestione amministrativa solida e attenta ai bisogni reali dei cittadini – dichiara il Sindaco Mauro Lombardo -. Con questo strumento finanziario programmiamo il futuro del nostro territorio in modo responsabile e concreto, garantendo sviluppo e continuità nell’attenzione verso la Città e chi la vive”. Il rispetto della scadenza normativa non è solo un dettaglio tecnico.

Il primo cittadino ha voluto sottolineare pubblicamente il significato politico del voto. “Ho particolarmente apprezzato il voto non contrario anche da parte dei Consiglieri d’opposizione di Forza Italia e della Lega”, ha scritto nella nota inviata alle redazioni. Un riconoscimento, quindi, che va oltre la semplice conta dei voti e che testimonia la possibilità di costruire convergenze su temi fondamentali per la comunità. In un momento storico in cui la politica è spesso caratterizzata da contrapposizioni pregiudiziali, si può essere alternativi nella visione generale ma responsabili di fronte alle scelte che riguardano il futuro della Città.

Il documento approvato traccia la rotta finanziaria per il triennio 2026-2028, definendo priorità, investimenti e servizi che accompagneranno Guidonia Montecelio nei prossimi anni. Un Bilancio costruito con prudenza e con ambizione, che tiene insieme la sostenibilità dei conti con la necessità di garantire risposte ai bisogni dei cittadini e impulso allo sviluppo locale.