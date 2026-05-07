Guidonia – A luglio completati i lavori della nuova stazione Fs

Questa mattina, il Sindaco Mauro Lombardo, insieme ad assessori e consiglieri comunali della Commissione Lavori Pubblici, ha effettuato un sopralluogo presso il cantiere delle Fs, a Colle Fiorito, dove si sta costruendo la nuova stazione ferroviaria. I tecnici di Rfi hanno evidenziato lo stato dei lavori e risposto alle domande poste dai presenti.

RFI, che sta effettuando i lavori, assicura che la stazione sarà completata e aperta entro il prossimo mese di luglio.

“Sono particolarmente soddisfatto della visita al cantiere – dichiara il Sindaco Mauro Lombardo –. Guidonia Montecelio potrà finalmente contare su un vero hub di interscambio gomma‑rotaia, con parcheggi, spazi dedicati agli autobus e una viabilità completamente rinnovata. Un intervento strategico che rappresenta una concreta opportunità di crescita per l’intero territorio. Restano alcuni nodi da sciogliere, ma confido che nelle prossime ore si possano siglare i Protocolli di intesa ai quali stiamo lavorando per la loro soluzione”.