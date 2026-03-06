Guerra in Iran, Tajani: “Invieremo armi da difesa nei paesi del Golfo. E anche una nave per poteggere Cipro”

Il ministro degli Esteri annuncia l’invio di armi da difesa ai Paesi del Golfo “che hanno bisogno di essere tutelati di più”. E “per garantire la sicurezza di Cipro”

di Vittorio Di Mambro Rossetti

ROMA – “Abbiamo avuto la richiesta e oggi siamo stati in Parlamento, il Ministro Crosetto ed io, e abbiamo annunciato quella sarà la nostra scelta, cioè di rispondere positivamente, cioè inviare le armi di difesa che ci hanno chiesto i paesi del Golfo che hanno bisogno di essere tutelati in più. È molto probabile che venga, insieme agli altri europei, inviata una nave al largo di Cipro per garantire la sicurezza di Cipro. È un paese europeo che è stato attaccato, non si capisce per quale motivo”. Lo dice il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ospite di ‘Dritto e rovescio’ su Rete 4.

