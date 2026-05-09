Grande partecipazione al Microchip Day

Trevi Nel Lazio, Bruni: “Ammirevole la sensibilità e l’impegno dell’Amministrazione Grazioli per il territorio”

Una partecipazione ampia e sentita ha segnato il Microchip Day di questa mattina, organizzato dall’Accademia Kronos , in sinergia con il comune di Trevi e con l’Asl Veterinaria di Frosinone. Sono stati 45 i cani microchippati nel corso della mattinata. Il microchip, è stato ricordato durante la giornata, non è un semplice suggerimento ma un obbligo di legge. Non solo: rappresenta una tutela fondamentale per il cane e per il proprietario, garantendo l’identificazione dell’animale in caso di smarrimento o abbandono. Presente anche il Sindaco Silvio Grazioli che ha espresso il suo plauso per l’ottima riuscita dell’iniziativa congratulandosi con il comandante Armando Bruni e con il medico dell’ASL veterinaria di Frosinone la dott.ssa Valentina Petrucci. “Numerosi cittadini hanno risposto all’invito dell’associazione, portando i propri cani per adempiere a un obbligo di legge e contribuire alla tutela degli animali -ha sottolineato il Sindaco Grazioli- L’iniziativa ha registrato un’ampia adesione, segno di una crescente sensibilità verso il benessere e la corretta gestione degli animali da compagnia. L’ottima collaborazione instaurata da diverso tempo con il sodalizio dell’Accademia Kronos, ha permesso un’azione più incisiva sul territorio per la tutela ambientale e di contrasto contro il randagismo, riuscendo con vari progetti a ridurre, attraverso adozioni seguite, il numero dei cani randagi presso il canile, che rappresentavano una spesa per le casse comunali, facendo risparmiare fino a circa 50 mila euro”. “Siamo più che soddisfatti di questa giornata di microchippatura -ha commentato il comandante Bruni- e ringrazio il Sindaco Grazioli e la sua Amministrazione per la proficua collaborazione. Ci tengo ad evidenziare la grande sensibilità e vicinanza che il Sindaco Silvio Grazioli ha sempre dimostrato verso di noi, avendo il medesimo obiettivo legato alla tutela ambientale. E’importante la collaborazione con gli Enti Locali, ed è importante trovare amministratori sensibili, capaci e determinati che amano il proprio territorio come appunto il Sindaco Silvio Grazioli”.