Grande partecipazione al Giubileo a misura di zampa.

Evento senza precedenti dedicato agli operatori e agli amici degli animali

Un evento senza precedenti che segna un importante traguardo di civiltà e spiritualità.

Per la prima volta nella storia del Giubileo, la Santa Sede ha ospitato una giornata interamente dedicata agli operatori e agli amici degli animali.

L’iniziativa, intitolata ‘Pellegrinaggio degli operatori e amici degli animali’ e organizzata dall’Associazione Pet Carpet, ha riunito tutte le figure che ogni giorno si impegnano in prima linea per la tutela del Creato e dei nostri compagni a quattro zampe.

Un cammino simbolico che ha unito impegno, riflessione e amore, all’insegna dei valori per il creato ispirati da San Francesco d’Assisi.

Il Giubileo a misura di zampa, riservato agli operatori di varie categorie, volontari, istituzioni e cittadini, si è articolato su tre giornate, dal 12 al 14 dicembre 2025, in diverse location della Capitale.

La prima giornata si è svolta presso le scuole dell’infanzia “Airone” e “Bianconiglio” del IV Municipio di Roma Capitale, premiate qualche mese fa nell’ambito del Festival Inclusivo “Mi fa un baffo il gatto nero”.

L’incontro è stato dedicato alla sensibilizzazione dei più piccoli e all’ importanza del rispetto verso tutte le creature della Terra. Gli studenti hanno incontrato la Presidente di Pet Carpet, Federica Rinaudo, il celebre cagnolino del web Joy Barboncino Toy con la sua compagna umana Sara Cicolani, che ha letto alcuni estratti dal libro “Le favole di Joy”.

Un percorso emozionante tra fiducia, rispetto, empatia e amore incondizionato. Doppio appuntamento per la seconda giornata:

nella mattinata, in Largo Marcello Mastroianni a Villa Borghese, si è svolta la “Passeggiata a 6 zampe e 1 unico cuore”, guidata dagli educatori cinofili Fabrizio Innocenzi, presidente dell’Associazione Animali in Famiglia, con il suo pastore tedesco Kira e Andrea Calì con il suo Maui, per un momento di condivisione e consapevolezza volto a rafforzare il legame e la relazione uomo–animale.

Nel pomeriggio, presso la sede Unar, si è tenuta, invece, la tavola rotonda dal titolo

“Gli animali della nostra vita: prima, durante, dopo di noi. Il ruolo degli operatori e dei volontari”.

L’incontro, curato da Rosalba Matassa (responsabile scientifica Pet Carpet), dall’avvocato Luca Roberto Sevardi (legale dell’associazione) e dalla stessa Rinaudo, si è aperto con i saluti istituzionali di Svetlana Celli, Presidente dell’Assemblea Capitolina.

Sono intervenuti autorevoli esperti del settore, tra cui:

Rita Menditto, psicologa psicoterapeuta per gli interventi assistiti; Fulvio Laus, docente di Clinica medica veterinaria all’università di Roma Tor Vergata che ha di recente inaugurato il corso in Medicina veterinaria,

Pasqualino Santori, medico veterinario e Presidente del Comitato Bioetico per la Veterinaria;

Adriano Squillante, notaio esperto della tematica “Dopo di Noi”; Massimo Tunzi, Comandante dell’Unità Cinofile della Questura di Roma;

Col. Giovanni Adinolfi, Comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità di Roma;

Francesca Bastone, giornalista e documentarista del programma “Dalla Parte degli Animali”; Germana Brizzolari, giornalista Rai Radio 1.

Nel corso dell’incontro sono stati inoltre assegnati premi al valore per l’impegno quotidiano a:

Massimo Tunzi per la Polizia di Stato, Debora Diodati, Vice Presidente della Croce Rossa Italiana, al Col. Giovanni Adinolfi e al Tenente Col. Marco Fratoni Comandante del reparto Carabinieri della Biodiversità di Assisi, nonché un premio speciale dedicato a Papa Leone XIV.

Domenica 14 dicembre si è svolta l’ultima e più intensa tappa del Pellegrinaggio:

volontari, operatori e amanti degli animali si sono riuniti per partecipare alla Santa Messa celebrata da Papa Leone XIV, all’Angelus e al pellegrinaggio giubilare, vivendo con grande emozione e partecipazione un momento destinato a segnare una pagina nella storia nei cuori degli operatori ed amanti degli animali.