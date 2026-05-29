Gran Galà delle Voci Napoletane 2026: l’evento promosso da Radio Studio Emme all’Auditorium Parco della Musica

La conferenza stampa di presentazione si terrà mercoledì 3 giugno 2026 alle ore 10.30, presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, in Piazza del Municipio 15 a Napoli.

Le voci napoletane si riuniscono per dare vita a un evento nuovo e unico nel suo genere, destinato a valorizzare la musica partenopea. La prima edizione del Gran Galà delle Voci Napoletane 2026 si svolgerà il 9 giugno 2026, a partire dalle ore 20.00, presso l’Auditorium Parco della Musica in via Diocleziano 341 a Napoli. La manifestazione è ideata da Annamaria Viscardi, editrice di Radio Studio Emme, emittente leader in Campania, e realizzata in collaborazione con Cristian Gambardella e Carla Teperino, con la supervisione di Leopoldo Manfredonia, presidente del Cral Comune di Napoli, e con la direzione artistica dell’Accademia “Il dito nell’occhio” a cura di Donato Eremita.

L’evento gode del patrocinio morale del Comune di Napoli, dell’Associazione Stampa Campania Giornalisti Flegrei e del Commissario Straordinario del Governo per la Bonifica Ambientale e la Rigenerazione Urbana dei Siti di Interesse Nazionale Bagnoli‑Coroglio. Alla conferenza stampa del 3 giugno saranno presenti gli organizzatori, alcuni premiati e ospiti, oltre a Ferdinando Tozzi, delegato del Sindaco per l’industria musicale, all’assessore al Turismo Teresa Armato e al consigliere comunale Toti Lange, impegnati nel progetto istituzionale “Napoli Città della Musica”.

Nel corso della serata del 9 giugno, condotta da Leo Chiummiello, saranno consegnati riconoscimenti a giovani talenti emergenti e ad artisti affermati che collaborano da tempo con Radio Studio Emme. Tra i premiati figurano Paola Pezone, per il suo percorso artistico e per il concerto al Palapartenope, insieme ai colleghi Ludo Brusco dei Mr. Hyde, Nico Desideri, Mario Forte e Antoine. Sarà conferito un Premio alla Carriera al maestro Pino Mauro, storica voce della canzone napoletana e figura di riferimento della sceneggiata, e un Premio alla Carriera al maestro Bruno Lanza, autore di testi celebri del repertorio nazionale. Riconoscimento anche a Monica Sarnelli per lo spettacolo teatrale “Sirene, sciantose, malafemmene ed altre storie di donne veraci”, dedicato alla figura femminile nella cultura napoletana. Il Premio alla Comicità sarà assegnato a Ciro Giustiniani, mentre il Premio Speciale New Generation andrà all’attore Luigi Zeno, impegnato in campagne di sensibilizzazione contro il bullismo e per la sicurezza stradale, nonché testimonial dell’evento.

Saranno inoltre attribuiti due Premi alla Memoria: uno alla giornalista Lorenza Licenziati, recentemente scomparsa, che sarà ritirato dal figlio Raffaele De Santis, e uno alla cantante Cinzia Oscar, che sarà ritirato dal figlio Marco Calone. Alla manifestazione prenderanno parte giornalisti, fotografi, influencer, blogger, personaggi televisivi e radiofonici, oltre a numerosi addetti ai lavori. L’ufficio stampa è curato da Antonio D’Addio, direttore dei servizi giornalistici dell’emittente.

L’evento sostiene la candidatura ufficiale della canzone classica napoletana a patrimonio immateriale dell’umanità UNESCO, che sarà formalizzata il 5 giugno. Il Gran Galà sarà trasmesso in diretta su Radio Studio Emme, Radio Studio Emme Classic e su WGBB Radio, storica emittente statunitense con sede ad Atlantic City, New Jersey.

Tra le nuove generazioni musicali saranno presenti Emilio Cava, Giuseppe Centi, Francesco De Rosa, Michele Di Tommaso, Biagio Foglia, Giuseppe Gaeta, Ciro Marra, Laura Sabrina, Sandro, prodotti dalla Zeus Record, insieme a Maria Antonia Castaldo, Sole Luna, Patrizio e Gianluca Zeffiro. Nel corso della serata saranno inoltre annunciati i nuovi volti della campagna pubblicitaria Radio Studio Emme 2026/2027 e sarà anticipata la nascita della terza emittente radiofonica del gruppo, dedicata alla musica italiana degli anni ’80 e ’90.