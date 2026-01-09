Glamour Connect On Tour: il dialogo che fa crescere il turismo



Parte da Milano il roadshow formativo di Glamour dedicato agli agenti di viaggio

Glamour(www.glamourviaggi.it), punto di riferimento nel panorama del turismo tailor made e della biglietteria aerea, da sempre orientata all’innovazione e alla valorizzazione del rapporto con le agenzie di viaggio, scende in campo con “Glamour Connect On Tour”: un nuovo format itinerante di incontri formativi e di confronto diretto, pensato per rafforzare il dialogo con gli agenti di viaggio, condividere visioni ed esperienze e costruire insieme il futuro della distribuzione turistica.

Un progetto che va oltre la formazione tradizionale e mette al centro la relazione, l’ascolto e la collaborazione, con l’obiettivo di creare un ecosistema sempre più solido, consapevole e orientato alla crescita comune.

Non un semplice roadshow prodotto, ma un vero spazio di confronto: Glamour Connect nasce con l’obiettivo di ascoltare, condividere e raccogliere feedback concreti da chi lavora ogni giorno sul mercato. Un approccio aperto, interattivo e partecipativo, lontano da qualsiasi logica di “indottrinamento”, che mette al centro la relazione con le agenzie.

“Raccontiamo chi siamo, come lavoriamo e dove stiamo andando, condividendo in modo trasparente la nostra visione e il nostro mondo. Ma soprattutto chiediamo ai responsabili di prodotto Glamour di confrontarsi con le agenzie direttamente per capire cosa funziona davvero in uno scenario così straordinariamente volubile e multicanale, cosa si può migliorare, quali nuovi trend sono veramente utili alla filiera organizzata del travel e come svilupparli al meglio. Perché il valore di questo progetto nasce più che dal classico racconto di sé, dall’ascolto e dal confronto diretto con chi ogni giorno lavora sul mercato.” afferma Emmer Guerra Destination Director di Glamour.

Ogni tappa prevede una giornata strutturata ma dinamica, con momenti di formazione, networking e dialogo diretto.

La giornata tipo si apre alle ore 9:00 con la presentazione del partner seguita da sessioni formative mattutine e pomeridiane.

La prima tranche di Glamour Connect On Tour toccherà: Milano, Torino, Varese, Brescia, Padova, Treviso, Modena, Ravenna, Cesana e Firenze,

Il progetto poi proseguirà nei mesi successivi con nuove tappe in tutta Italia, tra cui Verona, Bergamo, Roma, Napoli, Bari, Lecce, Perugia, Siena, Grosseto e molte altre città, confermando la volontà di Glamour di essere vicina alle agenzie, sul territorio.

Con Glamour Connect On Tour, la formazione diventa dialogo, il confronto diventa valore e la relazione con gli agenti si trasforma in un vero progetto condiviso.

Perché crescere, oggi, significa farlo insieme.