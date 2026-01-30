Glamour accellera sul prodotto e presenta la nuova squadra dei Destination Manager



Nuove competenze, visione internazionale e talenti cresciuti nel cuore del travel

Dopo una profonda ristrutturazione del portfolio prodotti, una mirata ricostruzione delle partnership strategiche su oltre 20 destinazioni worldwide e un importante investimento nell’innovazione tecnologica, Glamour (www.glamourviaggi.it), tour operator toscano specializzato in viaggi tailor made e servizi di biglietteria aerea,compie un nuovo passo decisivo nel proprio percorso di crescita presentando la rinnovata squadra dei Destination Manager.

Un team rafforzato, giovane e altamente specializzato, chiamato a guidare lo sviluppo prodotto in una fase cruciale per il tour operating, sempre più orientato a competenze verticali, conoscenza diretta delle destinazioni e capacità di intercettare nuove opportunità di business.

Accanto a Silvia Failli, da anni solido punto di riferimento per Africa e Oceano Indiano, entrano in squadra tre nuove figure strategiche che segnano un ulteriore salto di qualità nell’organizzazione prodotto di Glamour.

Tra le new entry spicca Susanna Sorci, nominata Destination Manager per Stati Uniti, Canada, Messico e Caraibi. Professionista di grande esperienza sul Nord America, Susanna è nata e cresciuta professionalmente in Go America, dove ha costruito il proprio percorso fino a raggiungere il ruolo di Product Manager USA/Canada e Caraibi. Gli studi negli Stati Uniti e le numerose esperienze dirette a destinazione le hanno permesso di sviluppare una conoscenza profonda e concreta di un’area chiave per Glamour, oggi più che mai strategica. La sua missione sarà quella di consolidare i capisaldi storici del prodotto Glamour affiancandoli a un lavoro di rilancio su aree più specialistiche e su nuove nicchie ad alto potenziale.

Entra inoltre Cristina Nannini, che assume la responsabilità dell’area Oriente, con un focus particolare su Thailandia e Giappone. Proprio in Giappone Cristina ha vissuto per dieci anni, ricoprendo ruoli chiave presso DMC locali e realtà impegnate nella progettazione di travel experience autentiche e ad alto valore aggiunto.

Completa il quadro Martina Lorenzini che, già con successo Destination Manager per Dubai e Medio Oriente, amplia ora il proprio perimetro assumendo anche la responsabilità di Maldive e Sri Lanka. Un’area considerata tra le più promettenti per lo sviluppo futuro, dove Martina è già attiva nel rafforzamento delle partnership, nello scouting e nella cura del livello qualitativo del prodotto, forte di una solida esperienza pregressa nell’hotellerie di alta gamma.

“Glamour sta crescendo in ogni reparto e l’area prodotto raggiunge oggi un traguardo fondamentale: affiancare al lavoro sul prodotto stesso persone qualitativamente e strategicamente in grado di sostenere l’ambizioso piano aziendale avviato negli ultimi due anni”, commenta Nicola Bonacchi, Direttore Generale di Glamour.

“Presentiamo una squadra giovane, dinamica e perfettamente in linea con il concetto evoluto di Destination Manager: professionisti immersi nelle destinazioni, attenti al mercato e alle sue esigenze, con uno sguardo sempre rivolto agli sviluppi tecnologici”, aggiunge Emmer Guerra, Destination Director di Glamour. “Un passo avanti decisivo che ci permette di affrontare con occhi nuovi un’attività di tour operating che oggi richiede un cambio netto di approccio e mentalità”.

Con questa nuova squadra, Glamour rafforza ulteriormente il proprio posizionamento come player dinamico e innovativo, capace di coniugare visione strategica, competenza sulle destinazioni e valorizzazione dei talenti. Un investimento sulle persone che conferma la volontà dell’azienda di affrontare il futuro del tour operating con solidità, entusiasmo e uno sguardo sempre più internazionale.