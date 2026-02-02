lunedì, Febbraio 2, 2026

Top 5 This Week

Related Posts

Giustizia, Assotutela al ministro Nordio: “Su esame avvocato non si torna indietro. Tutelare professione”

PRIMO PIANO
costantino sacchetto
Author: costantino sacchetto
2 min.read

Giustizia, Assotutela al ministro Nordio: “Su esame avvocato non si torna indietro. Tutelare professione”

“Assotutela scende in campo con determinazione per dare voce a migliaia di praticanti e aspiranti avvocati che guardano all’esame di abilitazione forense 2026–2027 con crescente preoccupazione e legittima richiesta di certezze. La stabilità delle regole non è un dettaglio tecnico né una questione organizzativa, ma rappresenta programmazione di vita, investimento economico e certezza del diritto applicata a chi il diritto dovrà esercitarlo – sottolinea in una nota stampa il presidente della associazione Assotutela, Michel Emi Maritato -. Ogni ipotesi di ritorno a modelli superati o a sistemi di esame incoerenti con l’attuale percorso di formazione forense costituirebbe un arretramento grave, ingiusto e socialmente irresponsabile, perché scaricherebbe ancora una volta sui giovani il peso dell’incertezza normativa e dell’assenza di visione. Assotutela, sollecitata da migliaia di aspiranti avvocati, annuncia l’avvio di un coordinamento nazionale aperto a praticanti, giovani professionisti e realtà associative, con l’obiettivo di sostenere non solo una proroga del regime transitorio dell’esame di Stato, ma una revisione seria, organica e moderna dell’accesso alla professione forense. Nei prossimi giorni l’Associazione farà presentare un’interrogazione parlamentare a risposta scritta e chiederà formalmente di essere udita nelle sedi istituzionali competenti, affinché la voce di chi si prepara a servire la giustizia non venga ancora una volta ignorata”. Assotutela dunque rivolge un appello diretto al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, “affinché apra un confronto immediato e concreto su un tema che riguarda il futuro dell’avvocatura e, con essa, la qualità stessa del sistema giustizia”. Sul punto il presidente di Assotutela, Michel Emi Maritato, ha aggiunto: “Non stiamo parlando di un semplice esame, ma di vite, di anni di studio, di sacrifici economici e personali. Non si può chiedere a chi studia il diritto di vivere nell’incertezza del diritto. La stabilità delle regole è il primo atto di rispetto che lo Stato deve a chi si prepara a difendere i diritti degli altri. Tornare indietro sarebbe un errore storico e un’ingiustizia generazionale. Assotutela non resterà in silenzio: siamo pronti a rappresentare e portare nelle istituzioni la voce di migliaia di aspiranti avvocati che chiedono solo regole chiare, eque e coerenti con la realtà. Assotutela invita tutti gli aspiranti avvocati a sostenere questa iniziativa e a unirsi a un percorso collettivo di responsabilità e partecipazione, perché la riforma della giustizia non può essere costruita senza i giovani né, tantomeno, contro di loro”, chiosa il presidente Maritato.

Previous article
FISPES e ATAC insieme per la mostra fotografica “Storie di unicità dell’Atletica paralimpica”
Next article
Luigi Zeno, la voce che rompe il silenzio sul bullismo
costantino sacchetto
costantino sacchetto

Popular Articles

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

Luigi Zeno, la voce che rompe il silenzio sul bullismo

POLITICA,SCUOLA,SINDACATO,ECONOMIA 0
Dai set alle scuole: l’impegno civile di un attore che parla ai ragazzi

FISPES e ATAC insieme per la mostra fotografica “Storie di unicità dell’Atletica paralimpica”

SPORT 0
La Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali (FISPES) e...

A Niscemi “l’intera collina sta scendendo giù”: 4 chilometri di frana e 1.500 sfollati, i contributi previsti

PRIMO PIANO 0
PALERMO – “Un dato è certo: la frana è...

Articoli più letti

Luigi Zeno, la voce che rompe il silenzio sul bullismo

POLITICA,SCUOLA,SINDACATO,ECONOMIA 0
Dai set alle scuole: l’impegno civile di un attore che parla ai ragazzi

FISPES e ATAC insieme per la mostra fotografica “Storie di unicità dell’Atletica paralimpica”

SPORT 0
La Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali (FISPES) e...

A Niscemi “l’intera collina sta scendendo giù”: 4 chilometri di frana e 1.500 sfollati, i contributi previsti

PRIMO PIANO 0
PALERMO – “Un dato è certo: la frana è...

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)