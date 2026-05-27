Giornata al mare con bambini: perché scegliere Eco del Mare a Santa Severa

Organizzare una giornata al mare con i bambini significa trovare una spiaggia sicura, comoda e capace di offrire servizi adatti a tutta la famiglia. È proprio per questo che Eco del Mare a Santa Severa è diventato uno dei punti di riferimento family friendly più amati del litorale romano.

La vera particolarità della spiaggia è il suo fondale basso e sabbioso. Per diversi metri dalla riva l’acqua rimane bassa, creando un ambiente perfetto per i bambini che possono giocare in tranquillità come in una grande piscina naturale. Questa conformazione permette ai genitori di sentirsi più sereni e di vivere la giornata con maggiore relax.

Il mare calmo e l’ampiezza della spiaggia rendono Eco del Mare ideale anche per famiglie con passeggini, bambini piccoli o gruppi numerosi che desiderano trascorrere una giornata senza caos.

Lo stabilimento è organizzato per offrire tutti i comfort necessari:

prenotazione online di ombrelloni e lettini;

docce calde;

cabine;

bar e ristorante sul mare;

spazi ampi e ben organizzati;

servizi comodi per tutta la giornata.

La possibilità di prenotare online è particolarmente utile per le famiglie, che possono scegliere in anticipo la propria postazione e arrivare in spiaggia senza pensieri. Una comodità che rende l’esperienza ancora più semplice e rilassante.

Il ristorante vista mare è perfetto per una pausa pranzo in famiglia, mentre il bar permette di concedersi snack, gelati e aperitivi senza allontanarsi dalla spiaggia. Tutto è pensato per vivere il mare in totale comodità dall’arrivo fino al tramonto.

A rendere ancora più suggestiva l’esperienza è la posizione privilegiata dello stabilimento, con la splendida vista sul Castello di Santa Severa e sul mare della costa laziale. Un luogo perfetto non solo per rilassarsi, ma anche per regalare ai bambini una giornata all’aria aperta tra mare, giochi e natura.

Eco del Mare riesce così a unire sicurezza, servizi e relax in un’unica esperienza pensata davvero per tutta la famiglia.

Contatti

Via Isonzo, 13 – 00058 Santa Severa (RM)

0766 570496

https://www.ecodelmaresantasevera.com