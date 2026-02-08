Giochi 2026, Italia d’argento nella staffetta mista di Biathlon. Bronzo di Dalmasso nello snowboard

Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sono protagonisti di una prova eccezionale su ogni fronte. Prima medaglia olimpica, invece, per la ventottenne di Falcade

Foto dal profilo X di @milanocortina26

ROMA – Argento nella staffetta mista di Anterselva. L’Italbiathlon inizia alla grande il proprio cammino ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sono protagonisti di una prova eccezionale su ogni fronte, che porta la sappadina a tagliare il traguardo alle spalle della sola Francia, vincitrice con Perrot/Fillon Maillet/Jeanmonnot/Simon in 1:04’15″5 (0+7) con 25″8 sull’Italia; il bronzo va alla Germania.

Le sole cinque ricariche utilizzate rappresentano un dato che tratteggia da solo l’importanza della prestazione al tiro del quartetto azzurro. Una prova perfetta al poligono per tutti i quattro alfieri della staffetta azzurra, capaci di abbinare la precisione a solidissimi riscontri sugli sci. Giacomel chiude la frazione di lancio utilizzando due sole ricariche, per dare il cambio a Hofer in terza piazza, nella scia di Norvegia e Francia. Due ricariche sono impiegate anche dall’altoatesino che nel suo segmento di gara vede allungare la Norvegia, davanti a tutte a metà gara con 5″4 su Germania e 21″ su Francia e Italia.

Si passa al settore femminile: Wierer si concede una sola ricarica per mantenersi in quota al fianco di Norvegia e Germania, con la Francia lanciata in fuga da Jeanmonnot. Tocca a Vittozzi che è perfetta e rapida in piazzola: entrambi i poligoni rilanciano la sappadina, pronta a mettere pressione a Preuss e Kirkeeide nella sessione finale, inducendole al ripetuto errore.

Il giro finale concede già spazio al festeggiamento, con Lisa che taglia danzando il traguardo per sigillare un argento storico, che segue i due bronzi colti nel 2014 a Sochi e nel 2018 a PyeongChang. Per Wierer si tratta della quarta medaglia olimpica in altrettante edizioni dei Giochi: la padrona di casa era presente in entrambe le miste già a medaglia ed è stata bronzo nella sprint di Pechino 2022. Terza medaglia per Hofer (presente in entrambe le precedenti miste), la seconda per Vittozzi (in gara nel 2018) mentre per Giacomel ha preso forma la prima medaglia a cinque cerchi della carriera. Come detto, il bronzo di giornata è della Germania (1+3) che supera nel finale la Norvegia (2+6) con la Svezia solo sesta (2+7) dopo una partenza in salita per i due giri colti in apertura.

SNOWBOARD, LUCIA DALMASSO È BRONZO NEL GIGANTE PARALLELO

Lucia Dalmasso riporta l’Italia sul podio olimpico del gigante parallelo nello snowboard: 24 anni dopo Lidia Trettel, la tavola azzurra torna nell’Olimpo dello snowboard e lo fa a Livigno, con Dalmasso che precede nella sfida per la terza piazza l’altra bellunese Elisa Caffont. Un duello tutto azzurro che regala alla ventottenne di Falcade la prima medaglia della carriera, che arriva dopo i sei successi in Coppa del Mondo, le ultime poco meno di un mese fa. Il titolo olimpico di Milano Cortina 2026 va alla ceca Zuzana Maderova che rimedia alla giornata storta della più attesa connazionale Ester Ledecka superando in finale l’austriaca Sabine Payer.

Il bronzo di Dalmasso prende forma con un altro duello tutto azzurro, negli ottavi contro Jasmin Coratti: nei quarti l’azzurra ha la meglio sulla polacca Aleksandra Krol-Walas, mentre in semifinale è Payer a meritare l’accesso alla sfida per l’oro. Caffont fa il suo capolavoro nei quarti, superando la giapponese Tsubaki Miki dopo aver battuto l’elvetica Zogg nel primo turno; la semifinale con Maderova propone alla bellunese il semaforo rosso, portandola al duello di bronzo con Dalmasso.

Si ferma invece nei quarti di finale il cammino azzurro nella prova maschile. I dominatori della stagione di Coppa del Mondo devono cedere il passo, con Aaron March e Maurizio Bormolini out negli ottavi, rispettivamente contro Mastnak e Karl, mentre Roland Fischnaller esce nei quarti contro Kim e Felicetti cede nei confronti dello stesso Mastnak. È proprio Karl in finale ad avere la meglio su Kim, mentre Mastnak ed il bulgaro Zamfirov centrano a pari merito la medaglia di bronzo.

CURLING, CONSTANTINI-MOSANER BATTONO REPUBBLICA CECA: QUINTA VITTORIA

Quinta vittoria nel girone di qualificazione per l’Italia di doppio misto di curling. Stefania Constantini (Fiamme Oro) e Amos Mosaner (Fiamme Oro) hanno infatti battuto, in questa settima partita, la Repubblica Ceca con il punteggio di 8-2. Stasera la coppia azzurra tornerà sul ghiaccio per sfidare la Gran Bretagna.

