domenica, Febbraio 8, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

Giochi 2026, bronzo nella discesa di sci per Sofia Goggia

SPORT
redazione
Author: redazione
1 min.read

L’oro è stato conquistato dalla statunitense Breezy Johnson in 1’36″10, mentre l’argento è della tedesca Emma Aicher, dietro di soli 4 centesimi

di Erika Primavera

CORTINA – Sofia Goggia è medaglia di bronzo nella discesa dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. L’oro è stato conquistato dalla statunitense Breezy Johnson in 1’36″10, mentre l’argento è della tedesca Emma Aicher, dietro di soli 4 centesimi. Per Goggia il distacco è di 0″56. Il bronzo della bergamasca arriva dopo il titolo olimpico di Pyeongchang 2018 e l’argento di Pechino 2022, quando rientrò in extremis in 23 giorni dopo un serio infortunio. Confermato il rapporto speciale con la pista di Cortina, la sua preferita, su cui ha vinto 4 volte in Coppa del mondo. Tutte le altre azzurre in gara si sono piazzate nelle migliori 15. Ottima Laura Pirovano, sesta con un distacco di +0″94. Decima Federica Brignone (+1″19), undicesima Nicol Delago (+1″55).

GOGGIA: IL BRONZO È IL COLORE CHE MI MANCAVA

“Il bronzo? L’ultimo colore di medaglia che mi mancava alle Olimpiadi. Sono dispiaciuta perché l’attesa non è stata di semplice gestione (il riferimento è all’interruzione dovuta alla brutta caduta di Lindsey Vonn, ndr). Sono rimasta focalizzata su quello che dovevo fare, avevo gli incubi della prima traversa che invece oggi mi è riuscita bene mentre ho sbagliato alle Tofane. Peccato, ma sono comunque tre medaglie in queste disciplina”. Così Sofia Goggia commentando alla Rai il bronzo conquistato nella discesa dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

«Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»

Previous article
Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026. Meloni: “La deriva illiberale della sinistra sta diventando spaventosa”
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

Chi gareggia e a che ora: il programma olimpico prima della cerimonia d’apertura

SPORT redazione - 0
Alle 20 luci a San Siro. Ma prima ci sono, di nuovo, Constantini e Mosane nel curling, due match femminili di hockey su ghiaccio,...
Read more

Malagò fuori dal board del Cio, per un solo voto

SPORT redazione - 0
Al suo posto è stato eletto il cileno Neven Ilic, grazie a un’astensione ROMA – Giovanni Malagò non sarà nel board del Comitato Olimpico Internazionale,...
Read more

La Lazio ha più contestatori che abbonati

SPORT redazione - 0
La petizione pubblica per chiedere a Lotito di vendere la società ha superato le 36.000 firme. E ci sono molti Vip ROMA – “Vogliamo più...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026. Meloni: “La deriva illiberale della sinistra sta diventando spaventosa”

PRIMO PIANO 0
di Giusy Mercadante e Vittorio Di Mambro Rossetti ROMA – Andrea...

La Lega lancia la proposta di legge ‘anti-traditori’: chi cambia partito decade da parlamentare

POLITICA,SCUOLA,SINDACATO,ECONOMIA 0
L’obiettivo è modificare l'articolo 67 della Costituzione per evitare...

Il tentato approccio, il “no” e il pugno in faccia: così è stata uccisa Zoe Trinchero

PRIMO PIANO 0
A confessare il femminicidio è stato Alex Manna, 20...

Articoli più letti

Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026. Meloni: “La deriva illiberale della sinistra sta diventando spaventosa”

PRIMO PIANO 0
di Giusy Mercadante e Vittorio Di Mambro Rossetti ROMA – Andrea...

La Lega lancia la proposta di legge ‘anti-traditori’: chi cambia partito decade da parlamentare

POLITICA,SCUOLA,SINDACATO,ECONOMIA 0
L’obiettivo è modificare l'articolo 67 della Costituzione per evitare...

Il tentato approccio, il “no” e il pugno in faccia: così è stata uccisa Zoe Trinchero

PRIMO PIANO 0
A confessare il femminicidio è stato Alex Manna, 20...

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)