FRATTO_X. Il cult di Antonio Rezza e Flavia Mastrella in scena al Teatro Palladium

Il 13 e 14 marzo al Teatro Palladium dell’Università Roma Tre è in scena Fratto_X di Antonio Rezza e Flavia Mastrella, uno spettacolo cult lontano dalle scene romane ormai da qualche anno che continua ancora oggi a interrogare lo spettatore a distanza di oltre 10 anni dal suo debutto.

Insieme sulle scene da oltre trent’anni Antonio Rezza e Flavia Mastrella sono tra gli artisti più apprezzati nel panorama teatrale contemporaneo. Fratto_X è uno dei loro spettacoli più celebri, anticonvenzionale come chi lo ha concepito.

In scena, due entità interpretate da Antonio Rezza e da Ivan Bellavista, discorrono sull’esistenza. Sullo sfondo dell’habitat creato da Flavia Mastrella, tra drappeggi e oggetti di scena che sono sculture, si susseguono i numerosi personaggi e le tante personalità di Rezza in un dialogo esilarante, allo stesso tempo lucido e sfrontato.

Così Antonio Rezza e Flavia Mastrella raccontano la storia dello spettacolo: “Il telecomandato gira in cerchio: la spensieratezza non ha luogo. Entra la ferraglia con la pelle appesa. E con la voce forte. Si gira e se ne va. Urla da lontano parole piene d’eco. Torna e se ne va. L’eco ammutolisce. Un taxi perduto è un lamento mancato, disperazione in cerchio con autocritica fasulla, vittimismo di regime, modestia tiranna e tirannia del consueto. Tutto ciò che si assomiglia va al potere. E a imitar se stessi c’è sempre da imparare. Ma chi imita se stesso è la cancrena nell’orecchio di chi ascolta. E marcisce l’ambizione. L’ansia non è uno stato d’animo ma un errore posturale. Forma e demenza non viaggiano mai sole. Tra le dune di un deserto, uccelli migratori volano felici sulla testa di due uomini sereni, lievemente turbati dall’arroganza del potente di turno, essere antropomorfo con le braccia malformate dal compromesso elettorale. La cultura è fatta a pezzi da chi ama sceneggiare. E poi la voce di uno fa parlare l’altro che muove la bocca per sentito dire. E si lamenta del suo poco parlare con la voce che lo fa parlare. Litiga con la voce che lo tiene al mondo. Applausi a chi ha ben poco da inchinare. Rarefatta dalla santità, Rita da Cascia oltraggia la provenienza, si ama non per sentimento ma per residenza: siamo sotto un fratto che uccide, si muore per eccessiva semplificazione. Il lottatore di sumo desume che dedurre è un eccesso. Sindoni a confronto con cartoni animati redentori. Guerrieri di ritorno da niente e specchi carnefici a mettere parole in bocca allo specchiato.“

Note di Antonio Rezza

Si può parlare con qualcuno che ti dà la voce? Si può rispondere con la stessa voce di chi fa la domanda? Due persone discorrono sull’esistenza. Una delle due, quando l’altra parla, ha tempo per pensare: sospetta il tranello ma non ne ha la certezza. La manipolazione è alla base di un corretto stile di vita. Per l’ennesima volta si cambia forma attraverso la violenza espressiva. Mai come in questo caso o, per meglio dire, ancora come in questo caso, l’odio verso la mistificazione del teatro, del cinema, della letteratura, è implacabile. Il potere sta nel sopravvivere a chi muore. Noi siamo pronti a regnare. Bisognerebbe morire appena un po’ di più.

Note di Flavia Mastrella

L’habitat Fratto_X è un impeto da suggestioni fotografiche. Le immagini raccontano la strada che corre e l’impossibilità di agire. Scie luminose si materializzano con l’inquietante delicatezza dei fiori visti da vicino. Come anche Fratto_X è un ideogramma, insegue la leggera freschezza vibrante del tratto e il colore saturo dell’immagine in 3d. Una distesa di pelle calda organizza figure antropomorfe, sommerse dalla carne e dalla carnalità, vittime disponibili alla persuasione di massa. L’inutilità permea e comprime i personaggi che si affacciano da un divieto X. La Sedia, mezzo mutante color azzurro, pelle e ruggine, è presa in prestito dal teatro di narrazione. Il Telecomandato geneticamente alterato e il Miracolo dell’urbanizzazione sono sculture mobili dipendenti. La carcassa del guerriero viene riproposta come presenza epica solo nella forma e nell’atteggiamento.

RezzaMastrella non sono nuovi al Teatro Palladium dell’Università Roma Tre, un atteso ritorno sia per la comunità universitaria che per quella del quartiere Garbatella, così come per tutta la città di Roma.

Antonio Rezza: “E’ importante per noi ritornare al teatro Palladium dopo un po’ di anni di assenza, l’ultima volta è stato qualche anno fa all’interno del progetto “Audience Revolution”, ed è stato molto emozionante. Per due giorni viviamo il quartiere Garbatella con un occhio diverso, quando siamo in scena, abbiamo un occhio diverso.”

Flavia Mastrella: “Tornare al Palladium è sempre un piacere. È un ambiente interessante, e soprattutto il pubblico, anche quello di studenti e studentesse è molto attento ed esigente.”

13 e 14 marzo, ore 20.30 – Teatro Palladium

Piazza Bartolomeo Romano, 8, 00154 Roma RM

Prevendite: https://www.boxol.it/next/it/TeatroPalladium/select-seat/608975/biglietti-fratto-x

Biglietti 20 intero, 16 ridotto gruppi di min. 10 persone, 12 ridotto studenti.





