Forza Italia, partecipazione e rinnovamento: forte presenza del V Municipio all’evento “Valori – Più libertà, più giustizia”

Roma, 24 gennaio 2026 – Una partecipazione ampia, sentita e politicamente significativa ha contraddistinto l’evento nazionale di Forza Italia “Valori – Più libertà, più giustizia”, svoltosi presso l’Hotel Ergife di Roma, alla presenza dei principali vertici del partito e concluso dall’intervento del Segretario nazionale Antonio Tajani.

All’iniziativa ha preso parte il Segretario del V Municipio Michel Emi Maritato, accompagnato dalla Capogruppo di Forza Italia in Assemblea Capitolina Rachele Mussolini, con una delegazione imponente e compatta: 181 componenti del V Municipio hanno infatti preso posto in sala, dando testimonianza concreta di una comunità politica viva, organizzata e pronta a sostenere un percorso di rinnovamento serio e credibile.

Una presenza che non si è limitata alla mera partecipazione formale, ma che ha rappresentato la naturale prosecuzione di un lavoro politico e territoriale già avviato e discusso all’interno del V Municipio, dove i temi della giustizia, delle libertà individuali, della sicurezza e della tutela dei cittadini sono al centro dell’agenda quotidiana.

Grande la soddisfazione espressa dal Segretario Michel Emi Maritato, che ha sottolineato come la risposta del territorio sia stata un segnale chiaro e inequivocabile: Forza Italia nel V Municipio sta vivendo una fase nuova, caratterizzata da coinvolgimento reale, radicamento e capacità di aggregazione. Un messaggio forte, che parla di rinnovamento non come slogan, ma come pratica politica concreta.

L’iniziativa ha confermato il ruolo centrale dei territori nella costruzione dell’identità e della forza del partito, ribadendo che solo attraverso la partecipazione, il confronto e la presenza si può restituire credibilità alla politica e risposte ai cittadini.

Il V Municipio c’è. E lo ha dimostrato, con i numeri, con la presenza e con una visione chiara del futuro.