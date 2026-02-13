Fonte Nuova – Tutto pronto per la sfilata dei carri allegorici e gruppi mascherati

Il Carnevale, detto anche Carnesciale o Carnasciale nell’antichità, è una festa mobile e un periodo dell’anno che precede il tempo liturgico della Quaresima, costumi e maschere consentono alle persone di mettere da parte la loro individualità quotidiana e sperimentare un accresciuto senso di unità sociale

Manca veramente poco alla sfilata dei carri e gruppi mascherati di Fonte Nuova, organizzata dalla Pro-Loco di Fonte Nuova del presidente Giampiero Vallati e vice presidente Roberto Caroni, con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Fonte Nuova quale assessore Maurizio Guccini.

Evento molto sentito da parte dei più piccoli, ma anche da tutti i cittadini Fontenovesi, un pomeriggio all’insegna dell’allegria, della musica del divertimento, nel valorizzare le tradizioni, identità e spirito di comunità.

In questa edizione 2026 presenti carri allegorici e gruppi mascherati, aprirà il corteo la Banda musicale Fonte Nuova del presidente Giovanni Nesta e del Maestro Giuseppe Mascali, le ragazze di Carlotta Risa le Charlie’s Dancer Show Team, e poi di seguito tutti i partecipanti, tra gli altri il Rione Molette, l‘Associazione Culturale Quelli della Sagra, Rione San Giuseppe, Società di Calcio, Tor Lupara 1968, Santa Lucia Calcio, Vesta calcio, i ragazzi della Lanterna di Dioegene, il gruppo Carnevale e Sobrietà. Per questa edizione i ragazzi storici di Quelli che il carro.. che da oltre 30 anni si sono cimentati in meravigliosi carnevali, saranno a disposizione con la loro esperienza competenza a servizio della sfilata.

Lo scorso venerdì vi è stata la riunione tecnica operativa di tutti i rappresentanti delle varie realtà che parteciperanno all’evento carnevalesco, inoltre presente Cristina Esposito Massimo delega alla promozione del territorio e del turismo del comune di Fonte Nuova.

L’evento sarà presentato dal soprano Rosaria Angotti e dal giornalista Fausto Zilli, sul palco Mattia Carola in arte Mr Cartoon, cantante romano noto per le sigle più amate dei cartoni anni ‘90/2000, la regia e riproduzione del suono il fonico Antonio Corbino.