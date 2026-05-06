Fonte Nuova – Tor Lupara 1968 già al lavoro per la stagione sportiva 2026 2027

Arrivata quasi al termine la stagione sportiva 2025 2026 lo staff del presidente Olivieri è già al lavoro per la prossima stagione sportiva. Il presidente Donato Olivieri soddisfatto di questa stagione sportiva per l’ottimo lavoro profuso dal suo staff, ha voluto rendere noto i prossimi responsabili della scuola calcio, del settore agonistico e prima squadra. I nuovi responsabili della scuola calcio saranno Maria Cristina Viozzi e Marco Piroli, per quanto riguarda il Direttore Sportivo della prima squadra riconfermati Alessandro Santoni e il Direttore Sportivo settore Agonistico Manuel Giovannetti.

Sono partiti gli open day della scuola calcio e del calcio femminile altra realtà importante per il territorio Fontenovese, unica società ad avere una squadra femminile Tor Lupara Women che da ben due anni partecipa a campionati della F.I.G.C. Settore Giovanile Scolastico.