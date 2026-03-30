Fonte Nuova – Rappresentazione della Passione e Morte di Gesù

di Fausto Zilli

La rappresentazione della Passione di Gesù narra le sofferenze, la morte e ressurrezione del Messia, costituendo il fulcro centrale del cristianesimo celebrato nella Settimana Santa. Essa simboleggia l’amore redentore di Cristo per l’umanità, il compimento delle Scritture, l’obbedienza al Padre e la vittoria sulla morte attraverso la sofferenza.

Da più di 10 anni la famiglia Malavasi, Paolo la figlia Chiara, il gruppo scout di Tor Lupara da sempre al servizio della comunità, anche quest’anno non hanno esitato a supportatre con professionalità dedizione la Rappresentazione vivente della Passione e Morte di Gesù.

Quest’anno non potevamo che lasciarci guidare dalla figura di San Francesco, il poverello di Assisi, infatti nell’anno corrente ricorrono gli 800 anni dalla sua morte ma anche dall’anno in cui terminò la scrittura, ormai San Francesco quasi del tutto cieco, del suo Cantico delle creature, con la strofa dedicata a “sora morte corporale“. San Francesco loda Dio e il Creato, ci insegna la bellezza della gratitudine.



Il racconto di Chiara Malavasi : “Saper essere grati è un dono, per questo, andando un pò contro le usanze, cominciamo dalla fine, cominciamo esprimendo la nostra gratitudine a chi si è messo in gioco insieme a noi in questa esperienza“: Susanna, Alexandra, Sergio, Silvio, Alessandro, Mario, Emanuele, Daniele, Umberto, Silvio, Walte,r Nicola, Fabrizio, Fausto, Giampiero, Roberta, Sabrina R Francesca, Dario, Giusi, Donatella, Sabrina, Massimiliana, Caterina, Giulia, Danilo, Stefano, Carlo, Cesare, Fabio, Laura, Daniel Colangeli e il suo cavallo. “Questi ragazzi sono stati fondamentali continua Chiara Malavasi senza di loro, poco si sarebbe potuto fare, hanno risposto si a questa richiesta di servizio e si sono messi in gioco,tra gli altri Gabriele D’Innocenzo (Gesù), Daniele Bianchi (Francesco d’Assisi), Rebecca Sangiovanni (Chiara d’Assisi), Filippo Lucidi (Frate), Claudia Bianchi (francescana), Gioele Riccio (Giovanni),Matteo Sinigaglia (Giuda), Virgilio De Simone (il cireneo), Francesco Testa (Pilato) i musicisti Raimondo, Francesca, Francesca, Nino , Martin, David, Michele, Antonio Corbino alle luci e audio Giampiero Vallati sia nel suo ruolo istituzionale quale presidente della Proloco Fonte Nuova e Lucia che ci ha supportato nella ricerca dei costumi”.

Grande successo di presenze tanti cittadini Fontenovesi e non solo, una partecipazione profonda, caratterizzata da forte coinvolgimento emotivo, presenti i parroci della parrocchia Gesù Maestro di Tor Lupara , Don Luigi, Don Gianluca, presente tra gli altri il Sindaco di Fonte Nuova Umberto Falcioni il quale si è complimentato con tutti i partecipanti nessuno escluso, ribadendo con un post pubblico sui social, “è stato molto di più di una semplice rappresentazione, ma una occasione di riflessione e raccoglimento. L’allestimento all’aperto e i costumi hanno reso tutto suggestivo ed emozionante. Così come emozionante è stato vedere impegnarsi per la riuscita dell’evento uomini e donne, giovani e meno giovani, uniti da un forte spirito di appartenenza”.

Foto a cura di :

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