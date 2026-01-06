Fonte Nuova – Grande successo della Befana presso il mercatino di Natale – doppio appuntamento per la gioia di tutti i bambini presenti.

Facciamo un passo indietro, la Befana è una figura tipica del folklore Italiano, il nome “Befana” deriva dal greco Epifania (manifestazione). La sua missione è di portare ai bambini che si sono comportati bene, dolci, caramelle o piccoli giocattoli; a chi si è comportato male lascia invece del carbone, il suo aspetto una vecchia con abiti logori e naso adunco, ma a differenza delle streghe è considerata una figura benevola, simile a una “nonna severa“.

Con il patrocinio e contributo della Regione Lazio, del Comune di Fonte Nuova, organizzazione a cura della Pro Loco di Fonte Nuova del presidente Giampiero Vallati, alla presenza del Primo Cittadino di Fonte Nuova Umberto Falcioni, del Vicesindaco Maurizio Guccini, dell’Assessore Innovazione digitale Politiche giovanili Livia Laurenzi, la Consigliera Laura Suffer, nella giornata del 6 gennaio 2026 vi è stato un doppio appuntamento per la gioia di tutti i bambini presenti e non solo.

Presso il centro bocciofilo a Fonte Nuova in via delle mimose dove erano presenti i mercatini di Natale, partiti l’8 di dicembre con la responsabile Letizia Minnella, (Bar Minnie), la quale ha confezionato con cura ogni singola calza donata ai bambini. Nonostante il maltempo tanta è stata la presenza di famiglie con i loro bambini/e; nella mattinata la befana di Guastafeste Entertaiment ha donato gratuitamente le calze pregne di dolciumi a tutti i bambini presenti, con foto ricordo. Nel pomeriggio le befane acrobatiche sui trampoli, con l’animazione a cura del Paese dei Balocchi, hanno continuato a regalare sorrisi, gioia, i laboratori a tema e le calze omaggio a tutti i bambini presenti, tecnico audio a cura di Antonio Corbino.