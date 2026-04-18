Fonte Nuova – Grande successo “A Scuola con legalità” percorso dell’Associazione ARGOS Forze di Polizia

Presenza di circa 300 bambini della scuola primaria del territorio comunale

Una mattinata pregna di emozioni e significato per 300 studenti dei quattro istituti del comune di Fonte Nuova, scuola primaria classi quinte, accompagnati rispettivamente dai loro docenti.

Presso il Teatro del Patrocinio di San Giuseppe è andata di scena la decima tappa di “A Scuola con Legalità” percorso a tappe per stimolare giovani studenti alla cultura della legalità e dell’educazione civica, con le dovute attenzioni che bisogna mettere in pratica nella vita quotidiana, avvalendosi di esempi pratici, adoperando un linguaggio semplice e diretto, proprio a misura di giovane. Ideato e portato avanti dalla Presidenza Nazionale dell’Associazione Argos Forze di Polizia , dal presidente Gianluca Guerrisi e dal vicepresidente Fausto Zilli e dal Dipartimento Nazionale Cultura e Attività Sociali con la fattiva collaborazione dei propri soci. Il percorso formativo sarà arricchito, quando possibile, dalla preziosa collaborazione delle istituzioni e dei colleghi dei Corpi di Polizia, sempre disponibili alle attività di sostegno promosse dalle associazioni.

Con il sostegno del comune di Fonte Nuova presente il sindaco il Dott. Umberto Falcioni, l’Assessore alla Cultura e Vicesindaco Maurizio Guccini‘, l’Assessore alla Pubblica Istruzione Avv. Silvia Fuggi, con il Comandante della Polizia Locale Francesco Spagnoletti.

Nella mattinata sono stati attribuiti dei riconoscimenti da parte della Presidenza ARGOS Forze di Polizia per l’impegno profuso da sempre nel sociale, Cuore D’oro Capitolino per il Sindaco Umberto Falcioni e il Vicesindaco Maurizio Guccini, la Palma D’Argento all’Assessore alla Pubblica Istruzione Silvia Fuggi con la seguente motivazione : esempio di altruismo diretto alla collaborazione per la rtealizzazione di attività umanitarie e caritatevoli,di pregiate e nobili disponibilità necessarie alla migliore riuscita di eventi dall’alto spessore sociale, dimostrando in ogni occasione spiccate vocazioni alla divulgaione dei sentimenti di pace, sacrificio e amore, alla base delle missioni dell’Associazione ARGOS Forze di Polizia.

Presente alla manifestazione la Guardia di Finanza Provinciale di Roma, con il Ten Rea Stefania Comandante del Nucleo Mobile Gruppo Guidonia Montecelio la quale nel suo intervento ha illustrato i compiti di istituto della Guardia di Finanza (GdF) quale polizia militare a competenza generale, alle dipendenze del MEF, specializzata nella tutela dell’economia, delle finanze e del bilancio pubblico. I suoi compiti principali includono la lotta all’evasione fiscale, contrasto al traffico di stupefacenti, contrabbando, riciclaggio, contraffazione, oltre alla vigilanza doganale, sicurezza del mercato e concorso in ordine pubblico, presente una rappresentanza della Compagnia di Monterotondo e il Gruppo Pronto Impiego Roma Squadra Cinofili con il Mar.Ord. Stea Angelo , l’App.sc Amatulli Vito con il cane antidroga CAL., per una dimostrazione delle attività antidroga,mostrando a tutti i presenti l’operatività delle unità cinofile e dei reparti specializzati nel contrasto al traffico di stupefacenti.

da SX Presidente ARGOS Guerrisi, Vicepresidente Zilli, Sindaco di Fonte Nuova Falcioni, Ass.re Fuggi, Vicesindaco Guccini

Lezioni e quiz sul fenomeno del bullismo e cyberbullismo a cura dei docenti dell’Osservatorio Sicurezza e Legalità-No Bullying dell’Associazione ARGOS Forze di POLIZIA, presente L’Avv. Vittorio Palamenghi , l’ Avv. Beatrice Luzi, dei ClowSmile di ARGOS con lo spettacolo educativo (la multa del dott. Pasticcio).

Presente tra gli altri il regista Valter D’Errico sensibile e attento ai temi sociali educazione e supporto alle fasce deboli, insignito del certificato di lode dalla presidenza ARGOS Forze di Polizia.

Tanti sono stati gli interventi durante la mattinata, la legalità per i bambini significa rispettare le regole per vivere felici insieme, basandosi su amicizia, gentilezza e rispetto reciproco. È un impegno quotidiano a dire no alla prepotenza, comportarsi onestamente e valorizzare le differenze. Rispettare le regole a casa e a scuola è il primo passo per diventare cittadini responsabili.

Foto a cura di : Paola Caputo