Fonte Nuova – Associazione Nazionale Finanzieri D’Italia sempre di più “al servizio della comunità”.

Nella giornata del 2 giugno 2026 festa della Repubblica dopo i solenni festeggiamenti il Sindaco Umberto Falcioni ha affidato all’ANFI sez di Fonte Nuova la cura del Parco di Via Valle d’Aosta.

Il Primo cittadino di Fonte Nuova dalla sua pagina Social ha voluto ringraziare pubblicamente l’Assessore all’Ambiente Lorena Colasanti, al Dirigente Salvatore Ventriglia e alla responsabile dell’Ufficio Ambiente e Lavori Pubblici, Architetto Alessia Di Pilato, che in questi mesi hanno lavorato con dedizione per rendere possibile questo importante affidamento. Inoltre il sindaco Falcioni, ha elogiato l’operato dei volontari, “L’esempio che l’ANFI ha saputo dare in questi anni è un patrimonio prezioso per tutta la nostra comunità. Auspico che possa essere fonte di ispirazione per tanti cittadini, affinché ciascuno possa contribuire, nel proprio piccolo, alla crescita e al miglioramento di Fonte Nuova”.

Il Presidente Gianni Nesta dalla pagina social ANFI, dichiara: “La rinascita del Parco dimostra che il bene comune può tornare a vivere quando le istituzioni e il mondo associativo condividono responsabilità e obiettivi, dichiara inoltre, restituire questo spazio alla cittadinanza significa affermare concretamente il diritto della comunità a fruire di luoghi sicuri, decorosi e accessibili, ma significa anche riaffermare il valore della partecipazione, della legalità e della cura del patrimonio pubblico, ogni intervento di recupero, ogni gesto di manutenzione e ogni iniziativa di partecipazione rappresentano un passo verso la riconquista di un luogo che appartiene a tutti. Continua Nesta “”un parco non è soltanto un’area verde, è uno spazio di incontro tra generazioni, un presidio di inclusione sociale, un luogo in cui si costruisce quotidianamente il legame tra cittadini e comunità“.