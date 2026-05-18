Fonte Nuova – 13° Raduno Auto e Moto D’Epoca con la partecipazione dei “Ferraristi dell’Appia Antica”

Grande successo come ogni anno il raduno auto e moto d’ epoca organizzato dal “club Fonte Nuova auto e moto d’epoca” del presidente Stefano D’angeli e il suo staff, con il patrocinio del comune di Fonte Nuova della proloco e con il contributo della Regione Lazio.

Il fascino delle auto e moto d’epoca unisce design, storia e ingegneria, un’esperienza immersiva dove poter respirare un’epoca senza tempo, tra auto e moto iconiche, storia e lifestyle. Nella mattinata di domenica 17 maggio in una giornata solare presso largo Fiamme Gialle a Fonte Nuova si sono radunate ben 140 macchine d’epoca, tante le presenze di cittadini fontenovesi e non solo, attirati dal rombo dei motori e il fascino delle auto storiche.

Presente tra gli altri il Consigliere Regionale Micol Grasselli e il Primo cittadino di Fonte Nuova Umberto Falcioni, nel portare i saluti istituzionali si sono complimentati con l’organizzazione per l’evento.

Presente al raduno il Club “Ferraristi dell’Appia Antica”, il marchio Ferrari è la più celebre casa automobilistica italiana di auto sportive e da corsa fondata nel 1947 da Enzo Ferrari con sede a Maranello (Modena).