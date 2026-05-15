Follonica conferma la Bandiera Blu 2026



Il Golfo toscano si distingue tra le eccellenze italiane del mare sostenibile, premiato per la qualità delle acque, la tutela ambientale, i servizi e l’impegno nella salvaguardia del territorio costiero.

Follonica conquista la prestigiosa Bandiera Blu 2026, l’ambito riconoscimento internazionale assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE) alle località balneari che si distinguono per l’eccellenza delle acque, la sostenibilità ambientale, la qualità dei servizi e l’attenzione al territorio. Un traguardo che conferma ancora una volta il Golfo di Follonica tra le destinazioni marine più amate e virtuose d’Italia. A celebrare questo importante risultato è anche il The Sense Experience Resort 5*L, raffinato indirizzo immerso nella natura della Maremma Toscana, che fa della sostenibilità, dell’ospitalità d’eccellenza e della valorizzazione del paesaggio i pilastri della propria filosofia. Un riconoscimento che premia non solo la bellezza del territorio, ma anche l’impegno concreto verso un turismo sempre più responsabile e consapevole.

Un risultato che conferma ancora una volta il valore del Golfo di Follonica come una delle destinazioni marine più apprezzate della Toscana e d’Italia, premiando l’impegno condiviso di istituzioni, operatori turistici e realtà ricettive attente alla salvaguardia dell’ambiente.

Nel 2026 sono 257 i Comuni italiani insigniti della Bandiera Blu, per un totale di 525 spiagge premiate, pari all’11,6% delle spiagge riconosciute a livello mondiale. La Toscana sale a 20 località premiate, consolidando il proprio ruolo tra le regioni italiane simbolo del turismo sostenibile.

Tra le realtà che incarnano concretamente questa filosofia si distingue il The Sense Experience Resort 5*L, elegante resort immerso nel cuore della Maremma Toscana, affacciato direttamente sul mare e circondato da un parco naturale secolare. Qui sostenibilità e ospitalità convivono armoniosamente: dalla riqualificazione delle dune costiere al recupero della flora autoctona, dall’utilizzo di impianti alimentati da energia fotovoltaica fino alla valorizzazione di prodotti locali e materiali compostabili, ogni scelta è orientata alla riduzione dell’impatto ambientale e alla tutela dell’ecosistema.

“Essere parte di un territorio che continua a ottenere la Bandiera Blu rappresenta per noi motivo di grande orgoglio,” dichiara Federico Ficcanterri, proprietario insieme al cugino Riccardo del resort. “Questo riconoscimento conferma quanto sia importante investire in una visione di ospitalità responsabile, capace di valorizzare il paesaggio e offrire agli ospiti un’esperienza autentica, sostenibile e profondamente legata alla natura.”

La Bandiera Blu viene assegnata sulla base di 33 rigorosi criteri internazionali che valutano, oltre alla qualità delle acque di balneazione, anche la gestione dei rifiuti, l’efficienza della depurazione, l’accessibilità, la sicurezza, la mobilità sostenibile e la tutela della biodiversità. Per il triennio 2025-2027, particolare attenzione viene inoltre dedicata ai Piani di Azione per la Sostenibilità richiesti ai Comuni partecipanti.

Immerso in un parco naturale di cinque ettari tra pineta mediterranea e dune sabbiose, il The Sense Experience Resort propone un’esperienza esclusiva all’insegna del benessere e del contatto con la natura. Le sue camere e suite si integrano perfettamente con il paesaggio circostante grazie a un’architettura contemporanea dai colori naturali e ampie vetrate aperte sul mare.

Con la Bandiera Blu 2026, il Golfo di Follonica rinnova così la propria vocazione di destinazione d’eccellenza, dove bellezza naturale, qualità della vita e sostenibilità si incontrano in perfetto equilibrio.