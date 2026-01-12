Follonica, a Carnevale è sfida tra i Rioni



Trump, elfi, libri e sogni hawaiani animano l’edizione 2026

È uno degli appuntamenti più attesi di tutta la Toscana: un evento capace di trasformare la città in un’esplosione di colori, musica ed emozioni, dove a sfilare non sono solo i coloratissimi carri allegorici, ma anche un forte desiderio collettivo di celebrare valori autentici come l’amicizia, la collaborazione e la resilienza. Il Carnevale di Follonica si distingue dagli altri perché non affonda le sue radici in tradizioni medievali, bensì nasce con lo sguardo rivolto al presente e al futuro. Un carnevale contemporaneo, che attraverso la creatività e la satira affronta temi sempre attuali, raccontando la società di oggi e invitando a riflettere su quella di domani.

Non a caso conosciuta come la Perla del Golfo, Follonica non si trova al centro dell’attenzione solo durante i mesi estivi in quanto meta ambita per le vacanze al mare, ma punta i riflettori internazionali su di sé anche a febbraio, quando brilla con le luci, i carri e le sfilate del Carnevale. La cittadina maremmana, infatti, è nota in tutto il mondo per il suo Carnevale che da più di un secolo coinvolge grandi e piccoli in domeniche e giornate di festa e puro divertimento. Quello che è noto come Carnevale Maremmano è una tradizione che affonda le proprie radici nel 1910, quando venivano organizzati i primi veglioni, per poi iniziare le sfilate di carri allegorici trainati da cavalli negli Anni ’20, dove ad allietare l’evento c’erano anche maschere e musica. Nell’immediato dopoguerra vennero rinnovate le tradizioni delle sfilate con i carri allegorici legati ai primi 4 rioni storici e dopo momenti di pausa e ripartenza, il Carnevale di Follonica raggiunse il suo massimo splendore tra gli Anni ’50 e ’60, diventando un appuntamento fisso di grande richiamo anche dalle zone limitrofe. Dal 1962 subì una grande battuta d’arresto, fino ad arrivare negli Anni ’80 con una rinascita totale. Con questa svolta organizzativa si affermarono quindi i grandi carri allegorici dei Rioni, costruiti nei capannoni, proiettando cosi Follonica e il suo evento carnevalesco in uno degli appuntamenti più attesi in Italia. Oggi è infatti una realtà consolidata come evento satirico e dissacratore che incanta tutto il lungomare celebrando la creatività, l’amicizia e lo spirito dissacrante.

Nato per tramandare le tradizioni locali, il Carnevale si basa sulla rivalità e collaborazione tra suoi 8 rioni: con gli antichi Centro, Chiesa, Zona Nuova e Senzuno ecco Pratoranieri, 167 Ovest – Campi Alti al mare, Capannino – San Luigi – Corti Nuove, Cassarello che lavorano tutto l’anno nei loro capannoni per creare carri allegorici, esprimendo un intenso legame di unione e competizione. La kermesse è stata ripresa per recuperare le vecchie usanze locali e nel tempo è cresciuta tra carri, coreografie e qualità sempre migliori con un coinvolgimento che si tramanda di generazioni in generazioni. Il lavoro nei vari rioni è vissuto come se si appartenesse ad un’unica grande famiglia, all’insegna dell’amicizia più sana ed è questo il tratto distintivo della manifestazione, che trova la sua identità nel presente e nel futuro. I rioni, che rappresentano la suddivisione dei quartieri della città, si preparano al Carnevale con dedizione e creatività lavorando per mesi nel periodo antecedente. La costruzione degli imponenti carri allegorici in cartapesta richiede infatti un lungo tempo di progettazione, a cui si aggiungono la costruzione della struttura in ferro, la modellatura in creta, le decorazioni, l’animazione delle maschere, la scelta di musica e coreografie con temi legati all’attualità o alla fantasia. Ad essere coinvolti in tutto questo sono sia famiglie che artisti locali, pronti a creare uno spettacolo sempre diverso.

Ogni rione concepisce un tema originale, il più delle volte satirico o fantastico. Anche per l’edizione targata 2026 vengono presentati i diversi progetti, ognuno con una peculiarità: sono pronti a sfilare il Rione 167 Ovest con “I want it All”, una satira politica made in USA che vede Donald Trump come un ragno vorace che vuole tutto, tra ironia e attualità; il Rione Capannino con “Leggere ti fa viaggiare”, un viaggio fatto di fantasia tra aerei e mongolfiere colorate che esaltano la magia dei libri; il Rione Cassarello con “Where Is My Mind?” dove l’intelligenza artificiale diventa specchio dell’uomo ma in cui quest’ultimo riscopre il valore del dubbio e sceglie di danzare con la macchina, non di temerla; il Rione Centro con “Una Nessuna Centomila” propone un carro che parla di libertà, consapevolezza e forza femminile contro la violenza; il Rione Chiesa con “Il ritorno del Re Carnevale” celebra il coraggio e lo spirito di squadra dopo l’incendio del capannone dello scorso anno; il Rione Pratoranieri con “Ohana” mette in luce valori come l’amicizia, l’unione e la resilienza con i colori e la gioia delle Hawaii sulle ispirazioni di Lilo&Stich; il Rione Senzuno con “Samhain” (Sauin) esprime le leggende dell’Irlanda celtica tra fate, druidi e spiriti per una notte di magia e speranza; infinite il Rione Zona Nuova con “Il Ritmo nel Cuore” trasforma le emozioni in musica grazie ad una DJ al centro della scena tra luci, battiti e vibrazioni. Tra cultura, tradizione, fantasia e passione il Carnevale di Follonica è sempre pronto a far sognare abitanti e visitatori.

The Sense Experience Resort

THE SENSE EXPERIENCE RESORT 5*****L è un esclusivo resort inaugurato a fine luglio 2020, nel cuore della Maremma Toscana: immerso in un parco naturale di 5 ettari sul mare nel golfo di Follonica a due passi dalla suggestiva area di Torre Mozza, si affaccia sul mare e dispone di una spiaggia privata. Il parco conserva piante e alberi secolari ed è circondato da bellissime dune di sabbia, riqualificate e conservate integralmente. Tra i servizi disponibili anche un’area con piscina esterna riscaldata.

Il resort si propone di offrire ai suoi ospiti un’esperienza totalmente immersiva, a contatto con la natura: i materiali scelti per gli interni, i sapori dei prodotti locali esaltati nei piatti, le suggestioni suscitate dai dintorni, creano un percorso sensoriale che si riassume nel suo slogan “Be natural, be you”. L’esclusività dell’esperienza è garantita anche da standard di alto livello, dagli ambienti ai servizi. Il servizio di concierge tradizionale è stato sostituito con l’Experience Specialistche assicura a tutti gli ospiti un soggiorno memorabile.

Il resort è composto da 5 edifici con 112 camere tra Comfort, Deluxe, Superior e Suite tematiche di diverse tipologie, fino ad arrivare alle Two Bedroom Suite vista mare, con vasca idromassaggio esterna.

La scoperta del territorio prosegue a tavola: l’ampia offerta gastronomica fonda l’esperienza gustativa sulla valorizzazione di materie prime e prodotti locali in piatti della tradizione toscana. Due i ristoranti: il ristorante centrale à la carte Dimoràper mangiare all’interno o presso il dehor esterno o sotto l’ombrellone, o il ristorante fine diningEatè, che si trova direttamente sulla spiaggia in una location suggestiva, inserito nella Guida Ristoranti d’Italia 2026 del Gambero Rosso. Completa l’offerta il Mixology Bar Red Rabbit.