“Follie d’amore” al Golden dall’8 gennaio una commedia da non perdere.

Con l'anno nuovo arrivano a teatro le "Follie d'amore". Al Golden l'8 gennaio debutta una commedia da non perdere, tra intrecci e risate!

Follie d’amore dall’8 al 18 gennaio 2026

Danilo De Santis, Roberta Mastromichele, Piero Scornavacchi, Roberto Belli

e con Marco Aceti, Chiara Buratti, Eleonora D’Achille
 
scritto e diretto da Danilo De Santis
 
una produzione Goldenstar AM srl Teatro Golden
 
 
Cosa desiderare per il nuovo anno?

Sicuramente la cosa più preziosa di tutte è l’amore, che poi è davvero il motore della vita.

E per questo al Teatro Golden riparte il cartellone con le novità del 2026 e la prima ad andare in scena è la commedia “Follie d’amore” , con Danilo De Santis, Roberta Mastromichele, Piero Scornavacchi, Roberto Belli e con Marco Aceti, Chiara Buratti, Eleonora D’Achille, scritta dallo stesso De Santis.

Dall’8 al 18 gennaio lo spazio culturale di via Taranto, diretto da Andrea Maia, ospita questa produzione Goldenstar Am che ruota attorno ad una serie di intrecci, fraintendimenti e risate che mettono in evidenza le debolezze e le criticità umane.

La storia si apre con Luigi, ancora innamorato di Elena, che adesso ama Vittorio.

Luigi decide di spiarla dalla finestra di fronte all’appartamento della coppia, dove vive Ferdinando, fortemente attratto da Luigi. Pur di restare a casa sua, Luigi si finge gay, ma quando le attenzioni di Ferdinando divengono pericolose, Luigi chiede aiuto a Mario, il suo storico amico, che si ritrova a dover interpretare la parte del suo fidanzato pur di salvarlo dalle mire del padrone di casa.

Quando finalmente Mario riesce a rinsavire Luigi, si presenta Ilaria, l’avvenente nipote di Ferdinando.

Da quel momento le follie d’amore di cui era affetto Luigi, contagiano anche Mario.

Da non perdere
 
Orari spettacoli

•   giovedì – venerdì&nbsp;ore&nbsp;21.00
•   sabato&nbsp;ore&nbsp;17.00&nbsp;e&nbsp;21.00
•   domenica&nbsp;ore&nbsp;17.00.

 
indirizzo
Via Taranto, 36 – Roma 00182
 
telefono 
06.70493826
 

