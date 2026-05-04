Una giornata tra attività per bambini, artigianato e associazioni locali: ecco cosa cambia per chi vive o frequenta Focene.
Il 9 maggio, dalle ore 11 e fino alle 19, il Parco Azzurra ospita “Focene a Colori”, iniziativa promossa dalla Pro Loco Focene con il patrocinio del Comune di Fiumicino. L’evento è pensato per coinvolgere cittadini e famiglie in una giornata dedicata ad arte, socialità e attività all’aperto.
Il programma, diffuso dagli organizzatori, prevede attività per più fasce d’età. Per i bambini sono in calendario laboratori creativi nella mattinata, realizzati in collaborazione con Hakuna Matata. Si tratta di attività pensate per il tempo libero dei più piccoli, con finalità educative e ricreative.
Durante la giornata sono previsti anche mercatini artigianali e laboratori artistici aperti a tutti, curati dall’associazione “Arte nel Cuore”. L’iniziativa punta a valorizzare la creatività locale e offrire occasioni di partecipazione per residenti e visitatori.
Spazio anche al territorio con la presenza di associazioni come “Il Cuore di Cristiano” e “Colibrì”, che presenteranno le proprie attività e creazioni. La partecipazione delle realtà locali rappresenta uno degli elementi centrali dell’evento.
Per i cittadini di Focene l’appuntamento si traduce in un’opportunità concreta di socialità e utilizzo degli spazi pubblici, con iniziative accessibili e rivolte a diverse fasce d’età. Non sono indicati, nei materiali disponibili, eventuali costi di partecipazione o necessità di prenotazione.