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Focene. Focene a Colori il 9 maggio al Parco Azzurra: laboratori e mercatini per famiglie

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Dino Tropea
Author: Dino Tropea
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Una giornata tra attività per bambini, artigianato e associazioni locali: ecco cosa cambia per chi vive o frequenta Focene.

Il 9 maggio, dalle ore 11 e fino alle 19, il Parco Azzurra ospita “Focene a Colori”, iniziativa promossa dalla Pro Loco Focene con il patrocinio del Comune di Fiumicino. L’evento è pensato per coinvolgere cittadini e famiglie in una giornata dedicata ad arte, socialità e attività all’aperto.

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Il programma, diffuso dagli organizzatori, prevede attività per più fasce d’età. Per i bambini sono in calendario laboratori creativi nella mattinata, realizzati in collaborazione con Hakuna Matata. Si tratta di attività pensate per il tempo libero dei più piccoli, con finalità educative e ricreative.

Durante la giornata sono previsti anche mercatini artigianali e laboratori artistici aperti a tutti, curati dall’associazione “Arte nel Cuore”. L’iniziativa punta a valorizzare la creatività locale e offrire occasioni di partecipazione per residenti e visitatori.

Spazio anche al territorio con la presenza di associazioni come “Il Cuore di Cristiano” e “Colibrì”, che presenteranno le proprie attività e creazioni. La partecipazione delle realtà locali rappresenta uno degli elementi centrali dell’evento.

Per i cittadini di Focene l’appuntamento si traduce in un’opportunità concreta di socialità e utilizzo degli spazi pubblici, con iniziative accessibili e rivolte a diverse fasce d’età. Non sono indicati, nei materiali disponibili, eventuali costi di partecipazione o necessità di prenotazione.

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Dino Tropea
Dino Tropeahttps://dinotropea.it
Dino Tropea è scrittore e autore di tre libri: «Lasciato Indietro» (Armando Editore), «Ombre e Luci di un Cammino» (Laura Capone Editore) e «Il regno sommerso di Coralyn» (VJ Edizioni Milano). La sua scrittura, empatica ed evocativa, mescola narrativa, poesia e riflessione sociale. Al centro ci sono le persone, con le loro cadute e le loro ripartenze. Resilienza, memoria e speranza non sono parole da copertina, ma esperienze vissute e poi restituite sulla pagina con sincerità. Lavora come curatore letterario, seguendo progetti editoriali e accompagnando autori nel dare forma alle loro storie. In passato ha ideato e condotto programmi radiofonici dedicati alla rinascita, all’arte e all’impegno sociale, portando al centro voci spesso lasciate ai margini. Oggi quella stessa attenzione continua nei suoi scritti e nelle collaborazioni culturali, con uno sguardo sempre rivolto a chi cerca un nuovo inizio.

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