FlyX Roma: il volo indoor che fa vivere l’emozione della caduta libera nel cuore della Capitale

Volare senza lanciarsi da un aereo, senza paracadute e senza esperienza precedente. Nel cuore della Capitale è possibile grazie a FlyX Roma, la galleria del vento che consente di sperimentare in totale sicurezza le sensazioni della caduta libera.

Si tratta di una struttura tecnologicamente avanzata che riproduce le condizioni del volo attraverso un potente flusso d’aria verticale all’interno di un cilindro trasparente. Il partecipante, equipaggiato con tuta tecnica, casco e occhiali protettivi, viene accompagnato da istruttori certificati che guidano ogni fase dell’esperienza, dal briefing iniziale al volo vero e proprio.

Un’esperienza per tutte le età

FlyX Roma si rivolge a un pubblico ampio: l’attività è accessibile dai 4 ai 104 anni, rendendola particolarmente adatta a famiglie, gruppi di amici, eventi aziendali e team building. Non è richiesta alcuna preparazione atletica specifica e ogni sessione è preceduta da una spiegazione tecnica sulle posizioni del corpo e sulle norme di sicurezza.

L’esperienza standard comprende generalmente due voli per partecipante, equivalenti – per durata e intensità – a un vero lancio in tandem da diverse migliaia di metri, ma senza i rischi e l’impatto emotivo del salto nel vuoto.

Sicurezza e tecnologia

La sicurezza rappresenta uno degli elementi centrali della struttura: ogni volo è supervisionato da personale specializzato e l’ambiente è progettato per garantire controllo e stabilità. La galleria del vento è completamente trasparente, consentendo anche agli accompagnatori di assistere all’esperienza dall’esterno.

Orari

Lun–Mer

Chiusi (tranne festivi)

Gio–Ven

14:30–19:00

Sab–Dom

10:00–19:00

Festivi e Agosto

Orario variabile

Nota: giorni e orari variano in base alla stagione. Ti consigliamo di verificare sempre la scheda Fly X su Google, aggiornata regolarmente.

Dove Via Cristoforo Colombo 168, 00147 Roma – Zona Garbatella

Un’attrazione innovativa per il Lazio

In una regione storicamente associata a patrimonio artistico e archeologico, FlyX Roma rappresenta una proposta innovativa nel panorama dell’intrattenimento sportivo e tecnologico. L’esperienza unisce adrenalina, sicurezza e accessibilità, offrendo ai residenti e ai turisti un’attività dinamica e alternativa rispetto ai percorsi culturali tradizionali.

Il sogno di volare, almeno per qualche minuto, nel Lazio è diventato realtà.