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Fiumicino. Truffe, incontro pubblico il 22 aprile: come difendersi e cosa cambia per i cittadini

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Dino Tropea
Author: Dino Tropea
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Foto:www.facebook.com

Informazione e prevenzione: in Aula consiliare strumenti pratici contro i raggiri, con istituzioni ed esperti.

Un incontro pubblico per capire come difendersi dalle truffe e riconoscerle in tempo. È quello in programma martedì 22 aprile alle ore 10, nell’Aula consiliare del Comune di Fiumicino.

L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, è dedicata alla prevenzione delle truffe, con particolare attenzione alle persone più fragili. L’obiettivo dichiarato è fornire ai cittadini strumenti concreti e consigli pratici per individuare i tentativi di raggiro e ridurre i rischi nella vita quotidiana.

Iniziative simili sono già state promosse in diversi comuni del Lazio, da Roma alla provincia di Frosinone fino al litorale pontino, spesso con il coinvolgimento di forze dell’ordine e associazioni. Un segnale di come la prevenzione delle truffe stia diventando un tema condiviso a livello territoriale, che trova efficacia proprio negli incontri diretti con i cittadini.

Durante l’incontro verranno illustrate le principali tipologie di truffe e le modalità con cui vengono messe in atto. Saranno anche indicati i comportamenti da adottare per evitarle, attraverso un confronto diretto tra istituzioni ed esperti.

Interverranno il sindaco Mario Baccini, il presidente del Consiglio comunale Roberto Severini e l’assessore alle Politiche sociali Monica Picca. Prevista anche la partecipazione di Stefania Castricone, segretario generale del Si.Na.Fi. (Sindacato Nazionale Finanzieri), e del segretario generale aggiunto Alessandro Margiotta.

All’incontro sarà presente anche Sergio Cavoli, autore di un vademecum contro le truffe. Nel corso della mattinata verrà presentato il suo libro “Passi di Speranza”, che racconta un percorso personale segnato da malattia e resilienza.

L’appuntamento è aperto alla cittadinanza e si inserisce nelle attività di sensibilizzazione sul tema della sicurezza. Per il territorio, l’iniziativa punta a rafforzare la consapevolezza dei cittadini e a creare una rete di prevenzione più efficace, soprattutto a tutela delle fasce più esposte.

Questo incontro non è solo un appuntamento informativo, ma un passaggio concreto di educazione civica. Portare il tema delle truffe in un’aula istituzionale significa trasformare un problema diffuso in una responsabilità condivisa.

In un territorio come Fiumicino, iniziative così aiutano ad avvicinare cittadini e istituzioni, rendendo la prevenzione più concreta e accessibile. La sicurezza, infatti, nasce dalla conoscenza: riconoscere un rischio è il primo passo per evitarlo.

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Dino Tropea
Dino Tropeahttps://dinotropea.it
Dino Tropea è scrittore e autore di tre libri: «Lasciato Indietro» (Armando Editore), «Ombre e Luci di un Cammino» (Laura Capone Editore) e «Il regno sommerso di Coralyn» (VJ Edizioni Milano). La sua scrittura, empatica ed evocativa, mescola narrativa, poesia e riflessione sociale. Al centro ci sono le persone, con le loro cadute e le loro ripartenze. Resilienza, memoria e speranza non sono parole da copertina, ma esperienze vissute e poi restituite sulla pagina con sincerità. Lavora come curatore letterario, seguendo progetti editoriali e accompagnando autori nel dare forma alle loro storie. In passato ha ideato e condotto programmi radiofonici dedicati alla rinascita, all’arte e all’impegno sociale, portando al centro voci spesso lasciate ai margini. Oggi quella stessa attenzione continua nei suoi scritti e nelle collaborazioni culturali, con uno sguardo sempre rivolto a chi cerca un nuovo inizio.

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