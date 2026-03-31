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Fiumicino. Spiagge libere, fondi 2026: il Comune annuncia nuovi interventi sul litorale

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Dino Tropea
Author: Dino Tropea
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foto: www.facebook.com/


Previsti lavori su pulizia, servizi e sicurezza in vista dell’estate. La comunicazione arriva dal Comune dopo il rifinanziamento regionale

Il Comune di Fiumicino annuncia nuovi fondi regionali per le spiagge libere in vista della stagione balneare 2026. La comunicazione è stata diffusa oggi, lunedì 31 marzo, dall’ufficio stampa dell’ente.

Secondo quanto reso noto dal Comune, la Regione Lazio ha confermato uno stanziamento complessivo di 3 milioni di euro destinato ai litorali, con interventi previsti anche sul territorio di Fiumicino.

Le risorse saranno utilizzate per la manutenzione e la pulizia degli arenili, il potenziamento dei servizi, il monitoraggio ambientale e la sicurezza, oltre alla promozione di iniziative ed eventi legati alla stagione estiva.

“Accogliamo con grande favore questo importante finanziamento”, ha dichiarato il delegato al Demanio Marittimo Massimiliano Catini, sottolineando la possibilità di programmare interventi più strutturati anche nel medio periodo.

Al momento non sono stati resi noti i dettagli operativi né l’importo specifico destinato a Fiumicino. Un passaggio che sarà decisivo per capire tempi e portata concreta degli interventi sul litorale.

Nel 2025 la Regione Lazio aveva già stanziato 3 milioni di euro per le spiagge libere, con fondi assegnati anche a Fiumicino. Il nuovo annuncio si inserisce quindi in una linea di continuità, ma resta ora da verificare la formalizzazione degli atti per il 2026.

Per cittadini e operatori del territorio il nodo resta lo stesso: quando e come questi interventi si tradurranno in servizi concreti sulle spiagge.

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Dino Tropea
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Dino Tropea è scrittore e autore di tre libri: «Lasciato Indietro» (Armando Editore), «Ombre e Luci di un Cammino» (Laura Capone Editore) e «Il regno sommerso di Coralyn» (VJ Edizioni Milano). La sua scrittura, empatica ed evocativa, mescola narrativa, poesia e riflessione sociale. Al centro ci sono le persone, con le loro cadute e le loro ripartenze. Resilienza, memoria e speranza non sono parole da copertina, ma esperienze vissute e poi restituite sulla pagina con sincerità. Lavora come curatore letterario, seguendo progetti editoriali e accompagnando autori nel dare forma alle loro storie. In passato ha ideato e condotto programmi radiofonici dedicati alla rinascita, all’arte e all’impegno sociale, portando al centro voci spesso lasciate ai margini. Oggi quella stessa attenzione continua nei suoi scritti e nelle collaborazioni culturali, con uno sguardo sempre rivolto a chi cerca un nuovo inizio.

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