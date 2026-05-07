Fiumicino. Sicurezza, 3,68 milioni per scuole e Aranova

Arriva il finanziamento del Ministero dell’Interno per il risanamento idrogeologico di Aranova e l’adeguamento antincendio degli edifici scolastici. Ecco cosa cambia con la messa in sicurezza per il territorio.
Il Comune di Fiumicino ha ottenuto un finanziamento ministeriale da 3,68 milioni di euro destinato a interventi per la sicurezza del territorio e degli edifici scolastici. Le risorse serviranno in particolare al risanamento idrogeologico dell’area di Aranova e ai lavori di adeguamento antincendio nelle scuole comunali.
Il contributo è stato assegnato dal Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nell’ambito dei finanziamenti destinati agli enti locali per opere pubbliche strategiche.
Si tratta di interventi già inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche del Comune e considerati prioritari per la sicurezza urbana e scolastica. L’obiettivo dell’amministrazione è avviare i cantieri nel più breve tempo possibile dopo l’approvazione dei progetti esecutivi.
La parte più rilevante del finanziamento riguarda Aranova, zona del territorio comunale più volte interessata negli anni da criticità legate al deflusso delle acque e al rischio idrogeologico durante le forti piogge. Gli interventi previsti puntano a migliorare la gestione delle acque meteoriche e a ridurre le situazioni di vulnerabilità che possono creare disagi a residenti e viabilità.
Parallelamente, una quota delle risorse sarà destinata alla messa in sicurezza delle scuole, con lavori di adeguamento alle normative antincendio. Si tratta di opere tecniche necessarie per garantire standard di sicurezza più elevati negli edifici frequentati quotidianamente da studenti, personale scolastico e famiglie.
La richiesta di finanziamento è stata promossa dall’Assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Fiumicino, con il supporto dell’Area Tecnica e degli uffici comunali che hanno predisposto la documentazione necessaria per partecipare al bando ministeriale.
“Siamo particolarmente soddisfatti per questo importante risultato – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati – perché ci permette di intervenire sulla sicurezza del territorio e quella delle nostre scuole. Si tratta di risorse strategiche frutto di un lavoro serio e puntuale degli uffici, a conferma della capacità dell’Amministrazione di intercettare opportunità importanti per il territorio”.
L’assessore ha inoltre spiegato che il Comune procederà ora con le successive fasi amministrative.
“Adesso procederemo con le fasi di approvazione dei progetti esecutivi e con il successivo affidamento dei lavori, nel rispetto delle tempistiche previste, con l’obiettivo di avviare quanto prima i cantieri”.
Per i cittadini di Aranova il finanziamento rappresenta un passaggio atteso soprattutto sul fronte della prevenzione del rischio legato al maltempo. Negli ultimi anni, infatti, il tema della gestione delle acque e della sicurezza idraulica è diventato centrale in diverse aree del litorale romano, anche a causa di eventi meteorologici sempre più intensi.
Sul fronte scolastico, invece, gli interventi di adeguamento antincendio rientrano nel più ampio percorso di aggiornamento strutturale degli edifici pubblici. La sicurezza degli ambienti scolastici continua infatti a rappresentare una priorità per gli enti locali, chiamati a intervenire su immobili spesso costruiti decenni fa e soggetti a continui aggiornamenti normativi.
Il finanziamento ottenuto da Fiumicino si inserisce nel quadro delle risorse nazionali destinate ai Comuni per la prevenzione del rischio idrogeologico e per la sicurezza delle infrastrutture pubbliche. Per il territorio significa poter avviare opere senza incidere direttamente sulle casse comunali con nuove risorse proprie.
Resta ora da verificare il cronoprogramma operativo dei lavori e le tempistiche effettive di apertura dei cantieri, che saranno definite nelle prossime settimane con l’approvazione dei progetti esecutivi.