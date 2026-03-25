Top 5 This Week

Related Posts

Fiumicino. Progetto TERSA: il carciofo al centro tra scuola e filiera agricola nel Lazio

AMBIENTECRONACA E ATTUALITA'LA VOCE DEL LETTORE
Dino Tropea
Author: Dino Tropea
1 min.read
Fiumicino. Carciofo protagonista nel progetto TERSA: scuola e filiera insieme nel Lazio
20305483 - freshly artichoke as agricultural background

All’Istituto Baffi studenti, aziende e territorio insieme: un modello che guarda alla valorizzazione agricola regionale.

Il carciofo diventa occasione per mettere in relazione scuola, produttori e territorio. Questa mattina all’Istituto IIS Paolo Baffi si è svolto un nuovo appuntamento del progetto TERSA, promosso dal Biodistretto Etrusco Romano ETS e finanziato dal Ministero dell’Agricoltura.

L’iniziativa ha coinvolto studenti dell’istituto e alunni di alcune scuole medie in attività pratiche e degustazioni dedicate al carciofo, prodotto simbolo della tradizione locale. Dalla preparazione alla romana e alla giudia fino alle varianti al forno e crude, l’incontro ha trasformato un alimento in esperienza formativa.

Alla giornata hanno partecipato anche aziende vinicole e birrifici locali, segnando un passaggio concreto: mettere in relazione produzione, trasformazione e consumo all’interno della stessa filiera territoriale.

Il progetto TERSA si inserisce in un contesto più ampio che riguarda il Lazio, dove l’agricoltura resta una componente rilevante ma spesso frammentata. Iniziative come questa puntano a costruire connessioni tra produttori, istituzioni e nuove generazioni, con un’attenzione crescente alla qualità e alla sostenibilità.

«L’obiettivo è far conoscere soprattutto ai più giovani la varietà e il valore dei prodotti locali, promuovendo modelli di consumo più consapevoli», ha dichiarato il vicesindaco Giovanna Onorati.

Avviato lo scorso anno, il progetto proseguirà per tutto il 2026 con incontri, degustazioni e attività formative. La sfida resta quella di dare continuità a queste esperienze, trasformandole in strumenti stabili di valorizzazione agricola e culturale.

In questo senso, la giornata dedicata al carciofo mostra un passaggio concreto: la promozione dei prodotti locali può diventare più efficace quando coinvolge direttamente scuola, territorio e filiera.

Previous article
Finanziamento regionale per il “Palio di San Pietro Eremita”
Finanziamento regionale per il “Palio di San Pietro Eremita”
Dino Tropea
Dino Tropeahttps://dinotropea.it
Dino Tropea è scrittore e autore di tre libri: «Lasciato Indietro» (Armando Editore), «Ombre e Luci di un Cammino» (Laura Capone Editore) e «Il regno sommerso di Coralyn» (VJ Edizioni Milano). La sua scrittura, empatica ed evocativa, mescola narrativa, poesia e riflessione sociale. Al centro ci sono le persone, con le loro cadute e le loro ripartenze. Resilienza, memoria e speranza non sono parole da copertina, ma esperienze vissute e poi restituite sulla pagina con sincerità. Lavora come curatore letterario, seguendo progetti editoriali e accompagnando autori nel dare forma alle loro storie. In passato ha ideato e condotto programmi radiofonici dedicati alla rinascita, all’arte e all’impegno sociale, portando al centro voci spesso lasciate ai margini. Oggi quella stessa attenzione continua nei suoi scritti e nelle collaborazioni culturali, con uno sguardo sempre rivolto a chi cerca un nuovo inizio.

Popular Articles