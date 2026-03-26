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Fiumicino. Porto turistico, scontro sulla trasparenza: il Comune risponde e contesta le accuse

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Dino Tropea
Author: Dino Tropea
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Fiumicino, porto turistico: il Comune risponde ai comitati sulla trasparenza
foto: www.facebook.com/

Il confronto sul progetto del porto torna al centro del dibattito locale: l’Amministrazione replica alle accuse dei comitati e chiarisce la gestione degli atti

Il progetto del porto turistico-crocieristico di Fiumicino torna al centro del dibattito. Oggi, giovedì 26 marzo 2026, il Comune ha diffuso un comunicato ufficiale. L’obiettivo è rispondere alle accuse sulla trasparenza arrivate dal Comitato Tavoli del Porto e dal Collettivo no Porto.

Al centro della vicenda c’è la richiesta di accesso agli atti presentata dal Comitato. Il Comune afferma di aver risposto il 24 marzo 2026. La risposta, secondo l’Amministrazione, è arrivata nei tempi e con le modalità previste dalla legge.

Nel comunicato, il Comune contesta le critiche. Sostiene di non comprendere le ragioni della mobilitazione annunciata per oggi. Contesta anche le accuse di scarsa trasparenza diffuse a mezzo stampa.

L’Amministrazione ribadisce un punto preciso. Non si è mai sottratta al confronto con cittadini, comitati e associazioni. Aggiunge di aver sempre rispettato gli obblighi di legge sull’accesso agli atti.

Il Comune afferma inoltre che tutte le richieste formali hanno ricevuto risposta. Invita quindi a evitare ricostruzioni che, secondo quanto dichiarato, non corrispondono ai fatti documentati. Il timore espresso è che queste narrazioni possano generare confusione tra i cittadini.

Il comunicato arriva in una fase delicata. Il progetto del porto resta uno dei temi più discussi sul territorio. Il confronto coinvolge istituzioni e realtà civiche.

In questo contesto, il tema della trasparenza assume un ruolo centrale. Non riguarda solo gli atti amministrativi. Riguarda anche il rapporto tra amministrazione e comunità locale.

La vicenda mostra un punto chiaro. Attorno al porto di Fiumicino non si discute solo dell’opera. Si discute anche di metodo, informazioni e fiducia pubblica.

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Dino Tropeahttps://dinotropea.it
Dino Tropea è scrittore e autore di tre libri: «Lasciato Indietro» (Armando Editore), «Ombre e Luci di un Cammino» (Laura Capone Editore) e «Il regno sommerso di Coralyn» (VJ Edizioni Milano). La sua scrittura, empatica ed evocativa, mescola narrativa, poesia e riflessione sociale. Al centro ci sono le persone, con le loro cadute e le loro ripartenze. Resilienza, memoria e speranza non sono parole da copertina, ma esperienze vissute e poi restituite sulla pagina con sincerità. Lavora come curatore letterario, seguendo progetti editoriali e accompagnando autori nel dare forma alle loro storie. In passato ha ideato e condotto programmi radiofonici dedicati alla rinascita, all’arte e all’impegno sociale, portando al centro voci spesso lasciate ai margini. Oggi quella stessa attenzione continua nei suoi scritti e nelle collaborazioni culturali, con uno sguardo sempre rivolto a chi cerca un nuovo inizio.

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