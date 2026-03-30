Cumuli di spazzatura nel centro abitato e nei parcheggi sotterranei: avviate verifiche e sanzioni, ma il nodo resta sicurezza e controllo del territorio
Cumuli di rifiuti abbandonati in pieno centro abitato a Parco Leonardo. La segnalazione, documentata anche dalle immagini, riguarda una vasta quantità di sacchi lasciati lungo le aree pedonali, in una zona ad alta frequentazione.
Nella mattinata di lunedì 30 marzo la Polizia Locale di Fiumicino, insieme all’azienda che gestisce il servizio di igiene urbana, è intervenuta sul posto per effettuare i rilievi e avviare le attività di individuazione dei responsabili.
Secondo quanto comunicato dal Comune, alcune persone sarebbero già state identificate. Nei loro confronti sono previste sanzioni amministrative e denunce penali, come stabilito dalla normativa vigente. Le operazioni di bonifica dell’area saranno avviate tra oggi e domani, una volta concluse le verifiche in corso.
Nella nota diffusa dall’amministrazione, l’assessore all’Ambiente Stefano Costa parla di “atti di estrema gravità” e sottolinea il costo aggiuntivo per la collettività legato agli interventi straordinari di pulizia. L’invito rivolto ai cittadini è quello di segnalare comportamenti scorretti per rafforzare l’azione di controllo sul territorio.
Accanto all’episodio segnalato, emerge però una criticità più ampia. Nelle aree dei parcheggi sotterranei di Parco Leonardo, in particolare nelle zone non direttamente gestite dal centro commerciale, la situazione risulta simile: rifiuti abbandonati lungo le scale che collegano la zona pedonale ai garage e all’interno degli stessi parcheggi.
Qui il problema non riguarda solo il decoro. I garage presentano condizioni strutturali critiche, con scarsa o assente illuminazione, infiltrazioni e allagamenti segnalati dai residenti. In alcuni casi vengono riferiti anche episodi di vandalismo ai danni delle auto in sosta.
Il quadro che emerge è duplice. Da una parte comportamenti incivili che generano degrado e costi pubblici. Dall’altra la necessità, sempre più evidente, di rafforzare i sistemi di controllo e prevenzione, a partire dalla videosorveglianza e dalla gestione degli spazi meno presidiati.