Dal 5 al 7 giugno il Parco del Perugino diventa il centro dell’estate di Parco Leonardo. Musica, sport, spettacoli, ospiti, attività per famiglie e il Parco Leonardo Festival Show animeranno il quartiere con ingresso gratuito.

Parco in Festa torna a Fiumicino e si prepara a trasformare il Parco del Perugino nel cuore pulsante di Parco Leonardo. Da venerdì 5 a domenica 7 giugno, dalle ore 17 alle 23.30, la settima edizione della manifestazione porterà nel quartiere tre giornate di spettacoli, musica, sport, intrattenimento e attività dedicate a tutte le età.

L’edizione 2026 segna un passaggio importante nella crescita dell’evento. Parco in Festa è infatti entrata ufficialmente nel calendario estivo promosso dal Comune di Fiumicino, confermando il ruolo sempre più centrale della manifestazione nella vita sociale e culturale del territorio.

Organizzata dal Comitato di Quartiere Parco Leonardo con il patrocinio del Comune, la manifestazione punta ancora una volta a valorizzare il quartiere attraverso il coinvolgimento diretto delle associazioni, delle scuole, delle realtà sportive e dei cittadini. Un progetto che negli anni è cresciuto fino a diventare uno degli appuntamenti più attesi dell’inizio estate a Fiumicino.

Per tre giorni il Parco del Perugino ospiterà un vero e proprio villaggio a cielo aperto con area spettacolo, street food, spazi sportivi, attività per bambini, stand espositivi, aree relax e momenti dedicati all’incontro e alla socialità.

Particolare attenzione sarà rivolta alle famiglie. I più piccoli potranno partecipare a giochi di gruppo, attività ricreative, truccabimbi, gonfiabili e mini calcio, mentre gli adulti avranno la possibilità di seguire spettacoli, incontri e dimostrazioni sportive distribuite durante l’intero fine settimana.

Tra le attrazioni più particolari dell’edizione 2026 spicca la presenza di uno spazio espositivo dell’Aeronautica Militare, con un cockpit visitabile che resterà aperto fino a tarda serata e consentirà ai visitatori di vivere un’esperienza immersiva particolarmente apprezzata dai più giovani.

Grande spazio sarà riservato allo sport. A partecipare saranno realtà importanti come le Fiamme Oro Roma per il rugby, Insieme per Parco Leonardo per il volley, Roma Volley Club, PqP Volley, Caesar Padel, l’ASD Roma Sud per il tennis tavolo e l’associazione Eidos in Rete, che proporrà attività dedicate ai giochi di strategia. Durante la manifestazione saranno organizzati tornei, esibizioni e momenti dimostrativi che coinvolgeranno il pubblico presente.

La giornata inaugurale di venerdì 5 giugno si aprirà con le attività dedicate ai bambini e con la presenza delle associazioni del territorio. Alle 18.30 il parco accoglierà i partecipanti alla Camminata Metabolica, iniziativa promossa dall’associazione sportiva Be Your Time, che permetterà ai cittadini di conoscere una disciplina sempre più diffusa e apprezzata.

Sempre venerdì prenderà il via anche “Stelle nel Parco”, il format ideato da Antonella Cavallo e moderato da Guido D’Ambrosio, che accompagnerà tutte e tre le giornate della manifestazione nell’Area Talk. Gli incontri affronteranno temi legati allo spettacolo, ai viaggi, al food e alla comunicazione attraverso il confronto con ospiti provenienti da diversi settori professionali.

Tra i protagonisti annunciati figurano Carmela Pellegrino, Ilaria Castodei, il rapper Nino, Luca Mobilio e Claudio De Santis, che porteranno sul palco le loro esperienze professionali e artistiche dialogando con il pubblico presente.

La serata di venerdì si concluderà nell’Arena principale con l’MTDA Opening Show, spettacolo realizzato dalla scuola di musica, teatro, cinema e danza MTDA. Sul palco si alterneranno la Drumline, esibizioni coreografiche ispirate ai musical Grease e Annie Jr. e performance musicali dedicate al repertorio rock e pop.

Sabato 6 giugno il programma riprenderà alle 18.30 con una lezione fitness organizzata dalla palestra Jungle Gym, mentre alle 20.30 spazio a una delle novità della manifestazione con l’esibizione della Casavecchia Pole Team, nuova realtà sportiva di Fiumicino specializzata nella pole dance.

Dalle ore 21 l’Arena ospiterà il grande Stratos Live Show, spettacolo prodotto dalla scuola Stratos Sport & Dance Studio che unirà danza moderna, hip hop, ginnastica artistica, ginnastica ritmica e karate in una produzione pensata per coinvolgere il pubblico di tutte le età.

A seguire arriverà una delle principali novità dell’edizione 2026: il Dr. Why Live Quiz, format interattivo che permetterà agli spettatori di partecipare direttamente tramite smartphone rispondendo a domande di cultura generale, cinema, musica e attualità con classifiche aggiornate in tempo reale e premi finali.

La serata di sabato si chiuderà con Arena Dance, la grande festa musicale del Parco del Perugino. In consolle il dj Maurizio Picone, che accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale tra i grandi successi degli anni Ottanta, Novanta e Duemila fino alle hit contemporanee.

Domenica 7 giugno sarà la giornata conclusiva della manifestazione. Alle 18.30 l’associazione DoctorBike proporrà un’attività dimostrativa nell’area skate, mentre successivamente si svolgeranno le premiazioni sportive dei tornei organizzati durante il weekend.

Il momento più atteso dell’intera manifestazione arriverà però alle 21 con il Parco Leonardo Festival Show, concorso canoro giunto alla sua seconda edizione.

Sul palco si sfideranno 18 artisti, suddivisi nelle categorie Junior e Senior, davanti a una doppia giuria composta da professionisti della musica, del giornalismo, della radio e dello spettacolo.

La Giuria Tecnica sarà composta da Vincenzo Silvestri, pianista e docente, Eleonora Azzaro, vocalist, Elena De Groodt, musicista e docente, Vincenzo Valenti, trombettista, e Domenico D’Amore, musicista e polistrumentista.

La Giuria Stampa Radio e TV vedrà invece la presenza di Vincenzo Della Corte, attore, sceneggiatore, regista e showman, Giovanni Carlo Porta, giornalista pubblicista, cronista sportivo e conduttore, Dino Tropea, giornalista, scrittore e conduttore radiofonico, Alessandra Fattoruso, organizzatrice di eventi, presentatrice e produttrice cinematografica, e Leonardo Franco, fondatore ed editore di Radio Leon.

La conduzione della serata sarà affidata ad Antonio Dell’Olio, Karen Adrianzen, Giulia Folegnani e Margherita Rebeggiani, con la partecipazione di Joannes Nuur e Flavia Paloni.

Ospite speciale della finale sarà proprio Vincenzo Della Corte, figura conosciuta nel panorama artistico nazionale e membro della giuria dedicata a stampa, radio e televisione.

Accanto agli spettacoli saranno presenti per tutta la durata della manifestazione le aree food, gli stand espositivi, le associazioni del territorio e gli spazi dedicati all’incontro tra cittadini e realtà locali. Sarà inoltre attiva l’iniziativa Ace della Fortuna, con estrazioni e premi dedicati ai partecipanti.

Parco in Festa conferma così la propria identità: non soltanto una festa di quartiere, ma un progetto di comunità che punta a rafforzare il senso di appartenenza, promuovere il territorio e creare occasioni di incontro tra generazioni diverse.

Per tre giorni il Parco del Perugino, tra Via Alessandro Botticelli e Via Piero della Francesca, diventerà il punto di riferimento dell’estate di Parco Leonardo, offrendo a residenti e visitatori un programma gratuito costruito attorno alla partecipazione, alla cultura, allo sport e allo spettacolo.