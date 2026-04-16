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Fiumicino. Parco Azzurra Matiddi riapre a Focene: inaugurazione il 17 aprile, cosa cambia per i cittadini

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Dino Tropea
Author: Dino Tropea
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Foto:www.facebook.com

Dopo la riqualificazione torna fruibile l’area verde di via dei Dentali: evento con il sindaco e le scuole del territorio

FOCENE – Il Parco Azzurra Matiddi riapre dopo la riqualificazione. L’inaugurazione è fissata per giovedì 17 aprile alle ore 10 in via dei Dentali, a Focene, nel Comune di Fiumicino.

All’evento sarà presente il sindaco Mario Baccini, che presenzierà alla cerimonia del taglio del nastro insieme agli alunni della scuola dell’infanzia “La Scatola Magica”.

La riapertura arriva al termine degli interventi di riqualificazione dell’area verde, che torna così a disposizione dei residenti del quartiere.

Federica Cerulli, consigliera comunale e presidente delle commissioni Scuola e Cultura, ha dichiarato:

«Un momento importante per il nostro territorio e per tutti i cittadini, grandi e piccoli.»

La riapertura del Parco Azzurra Matiddi riporta al centro il tema della cura degli spazi pubblici nel territorio di Fiumicino. Interventi di riqualificazione come questo possono rappresentare un modello per altri quartieri, dove la disponibilità di aree verdi attrezzate resta disomogenea.

Resta ora l’auspicio, da parte dei residenti, che operazioni simili possano continuare ad interessare altre zone del territorio. Allo stesso tempo, la piena valorizzazione di questi spazi passa anche dalla responsabilità condivisa tra istituzioni e cittadini nella loro cura e nel rispetto delle aree comuni, con benefici concreti per l’intera comunità.

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Dino Tropea
Dino Tropeahttps://dinotropea.it
Dino Tropea è scrittore e autore di tre libri: «Lasciato Indietro» (Armando Editore), «Ombre e Luci di un Cammino» (Laura Capone Editore) e «Il regno sommerso di Coralyn» (VJ Edizioni Milano). La sua scrittura, empatica ed evocativa, mescola narrativa, poesia e riflessione sociale. Al centro ci sono le persone, con le loro cadute e le loro ripartenze. Resilienza, memoria e speranza non sono parole da copertina, ma esperienze vissute e poi restituite sulla pagina con sincerità. Lavora come curatore letterario, seguendo progetti editoriali e accompagnando autori nel dare forma alle loro storie. In passato ha ideato e condotto programmi radiofonici dedicati alla rinascita, all’arte e all’impegno sociale, portando al centro voci spesso lasciate ai margini. Oggi quella stessa attenzione continua nei suoi scritti e nelle collaborazioni culturali, con uno sguardo sempre rivolto a chi cerca un nuovo inizio.

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