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Fiumicino. Mascagni Saxophone Ensemble al Museo del Saxofono: concerto gratuito per i residenti

CRONACA E ATTUALITA'LA VOCE DEL LETTOREMUSICA
Dino Tropea
Author: Dino Tropea
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Concerto gratuito a Fiumicino il 12 aprile: sax, tango e pop al Museo del Saxofono con giovani musicisti del Conservatorio Mascagni.

Domenica 12 aprile 2026 alle 17 a Maccarese: ingresso gratuito per i cittadini di Fiumicino, cosa sapere e come partecipare

Concerto gratuito per i cittadini residenti: domenica 12 aprile 2026, alle ore 17, il Museo del Saxofono di Maccarese ospita il Mascagni Saxophone Ensemble, formazione di giovani musicisti del Conservatorio “Pietro Mascagni” di Livorno.

Per i residenti di Fiumicino l’ingresso è gratuito, mentre per i non residenti il concerto è incluso nel biglietto del museo. L’appuntamento si svolge in via dei Molini (angolo via Reggiani), all’interno di uno dei principali poli internazionali dedicati al saxofono.

Il programma musicale propone un percorso che attraversa generi e linguaggi diversi: dalle atmosfere del tango di Astor Piazzolla alle sonorità teatrali di Kurt Weill, fino a composizioni contemporanee e riletture legate al mondo pop, con brani di Freddie Mercury e Karl Jenkins.

Questa varietà non è casuale. Il repertorio riflette una caratteristica precisa dell’attività del Conservatorio “Mascagni”, da cui nasce l’ensemble: programmi costruiti per mettere in dialogo linguaggi diversi, dal classico al contemporaneo.

Il saxofono, per sua natura, è uno strumento trasversale capace di muoversi tra classico, jazz e musica leggera. Un ensemble di sax permette di costruire un impasto sonoro che può alternare momenti più lirici e strutturati ad altri più ritmici e accessibili, rendendo il concerto fruibile anche a un pubblico non specializzato.

In questo senso, la scelta del repertorio rappresenta un equilibrio tra proposta artistica e apertura al pubblico: da un lato autori riconosciuti della musica del Novecento, dall’altro brani che intercettano un ascolto più immediato.

Il Mascagni Saxophone Ensemble sarà diretto dai Maestri Marco Vanni e Piero Bittolo Bon, che guideranno i giovani musicisti in un’esecuzione collettiva basata sull’interazione tra le diverse sezioni del gruppo.

L’iniziativa si inserisce nella programmazione culturale del Museo del Saxofono e offre ai cittadini di Fiumicino un’opportunità concreta: partecipare gratuitamente a un evento musicale di qualità sul territorio, senza costi e senza necessità di spostamenti.

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Dino Tropea
Dino Tropeahttps://dinotropea.it
Dino Tropea è scrittore e autore di tre libri: «Lasciato Indietro» (Armando Editore), «Ombre e Luci di un Cammino» (Laura Capone Editore) e «Il regno sommerso di Coralyn» (VJ Edizioni Milano). La sua scrittura, empatica ed evocativa, mescola narrativa, poesia e riflessione sociale. Al centro ci sono le persone, con le loro cadute e le loro ripartenze. Resilienza, memoria e speranza non sono parole da copertina, ma esperienze vissute e poi restituite sulla pagina con sincerità. Lavora come curatore letterario, seguendo progetti editoriali e accompagnando autori nel dare forma alle loro storie. In passato ha ideato e condotto programmi radiofonici dedicati alla rinascita, all’arte e all’impegno sociale, portando al centro voci spesso lasciate ai margini. Oggi quella stessa attenzione continua nei suoi scritti e nelle collaborazioni culturali, con uno sguardo sempre rivolto a chi cerca un nuovo inizio.

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