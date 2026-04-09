Domenica 12 aprile 2026 alle 17 a Maccarese: ingresso gratuito per i cittadini di Fiumicino, cosa sapere e come partecipare
Concerto gratuito per i cittadini residenti: domenica 12 aprile 2026, alle ore 17, il Museo del Saxofono di Maccarese ospita il Mascagni Saxophone Ensemble, formazione di giovani musicisti del Conservatorio “Pietro Mascagni” di Livorno.
Per i residenti di Fiumicino l’ingresso è gratuito, mentre per i non residenti il concerto è incluso nel biglietto del museo. L’appuntamento si svolge in via dei Molini (angolo via Reggiani), all’interno di uno dei principali poli internazionali dedicati al saxofono.
Il programma musicale propone un percorso che attraversa generi e linguaggi diversi: dalle atmosfere del tango di Astor Piazzolla alle sonorità teatrali di Kurt Weill, fino a composizioni contemporanee e riletture legate al mondo pop, con brani di Freddie Mercury e Karl Jenkins.
Questa varietà non è casuale. Il repertorio riflette una caratteristica precisa dell’attività del Conservatorio “Mascagni”, da cui nasce l’ensemble: programmi costruiti per mettere in dialogo linguaggi diversi, dal classico al contemporaneo.
Il saxofono, per sua natura, è uno strumento trasversale capace di muoversi tra classico, jazz e musica leggera. Un ensemble di sax permette di costruire un impasto sonoro che può alternare momenti più lirici e strutturati ad altri più ritmici e accessibili, rendendo il concerto fruibile anche a un pubblico non specializzato.
In questo senso, la scelta del repertorio rappresenta un equilibrio tra proposta artistica e apertura al pubblico: da un lato autori riconosciuti della musica del Novecento, dall’altro brani che intercettano un ascolto più immediato.
Il Mascagni Saxophone Ensemble sarà diretto dai Maestri Marco Vanni e Piero Bittolo Bon, che guideranno i giovani musicisti in un’esecuzione collettiva basata sull’interazione tra le diverse sezioni del gruppo.
L’iniziativa si inserisce nella programmazione culturale del Museo del Saxofono e offre ai cittadini di Fiumicino un’opportunità concreta: partecipare gratuitamente a un evento musicale di qualità sul territorio, senza costi e senza necessità di spostamenti.