Fiumicino. Imposta, dal 2026 obbligo digitale per le strutture ricettive

Dal secondo trimestre 2026 tutte le strutture turistiche dovranno utilizzare il portale telematico di Servizi Civici Spa per dichiarazioni e pagamenti dell’imposta di soggiorno.
A Fiumicino cambia la gestione dell’Imposta di Soggiorno. Dal secondo trimestre del 2026 scatterà infatti l’obbligo di utilizzare esclusivamente modalità telematiche per tutti gli adempimenti legati alla tassa destinata alle strutture ricettive del territorio.
La novità riguarda hotel, bed and breakfast, case vacanza, locazioni brevi e alloggi turistici. Anche le attività che finora trasmettevano la documentazione tramite PEC dovranno registrarsi alla nuova piattaforma digitale predisposta da Servizi Civici S.p.A.
L’obiettivo annunciato è quello di semplificare procedure e controlli, digitalizzando completamente il sistema di comunicazione tra operatori turistici e amministrazione comunale.
Attraverso il portale dedicato sarà possibile effettuare tutte le operazioni necessarie: dalla richiesta delle credenziali digitali all’accreditamento della struttura, fino alla comunicazione trimestrale delle presenze e alla generazione degli avvisi di pagamento.
Nella comunicazione ufficiale il Comune punta soprattutto sui temi della rapidità delle procedure, della protezione dei dati e della trasparenza amministrativa, elementi diventati centrali nella gestione digitale dei servizi pubblici locali.
Il servizio sarà accessibile dal sito ufficiale di Servizi Civici S.p.A. nella sezione dedicata all’Imposta di Soggiorno.
Secondo quanto comunicato dal Comune, il nuovo sistema punta anche a migliorare il monitoraggio dei flussi turistici sul territorio di Fiumicino, uno dei quadranti più strategici del Lazio per presenze legate all’aeroporto, al litorale e alle attività ricettive extralberghiere.
“Con questa innovazione compiamo un ulteriore passo avanti nel percorso di digitalizzazione dei servizi”, dichiara l’assessore alle Attività Produttive Raffaello Biselli. “L’obiettivo è semplificare le procedure per gli operatori del settore e rendere più immediato ed efficiente il rapporto con la pubblica amministrazione”.
L’assessore sottolinea inoltre che il nuovo sistema dovrebbe consentire una gestione più efficace dell’imposta e una collaborazione più diretta tra Comune e operatori del comparto turistico.
Per accompagnare la fase di transizione, Servizi Civici S.p.A. ha annunciato un potenziamento del servizio di assistenza e front office dedicato agli utenti. Lo sportello lavorerà però esclusivamente su appuntamento, prenotabile online tramite il portale ufficiale della società.
La digitalizzazione degli adempimenti rappresenta un passaggio importante soprattutto per il settore delle locazioni brevi, cresciuto in modo significativo negli ultimi anni anche nel territorio di Fiumicino. Il nuovo sistema consentirà all’amministrazione di uniformare le procedure e centralizzare la raccolta dei dati turistici.
Per i gestori delle strutture ricettive sarà quindi fondamentale adeguarsi in tempo alle nuove modalità operative, evitando ritardi nelle dichiarazioni trimestrali e nei pagamenti previsti dal regolamento comunale.
L’introduzione dell’obbligo telematico si inserisce nel più ampio processo di trasformazione digitale dei servizi pubblici locali, con effetti diretti sia sulla gestione amministrativa sia sul rapporto tra imprese e pubblica amministrazione.