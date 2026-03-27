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Fiumicino. “Il Dono di Davide” coinvolge le scuole: cresce il progetto educativo in Aula Consiliare

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Dino Tropea
Author: Dino Tropea
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Studenti protagonisti nell’incontro con l’autrice Shana Parisella: al centro la donazione e il lavoro istituzionale sulla cultura

Fiumicino, 27 marzo 2026. Si è svolto oggi in Aula Consiliare l’incontro dedicato al libro “Il Dono di Davide”, con il coinvolgimento diretto degli studenti di tre istituti del territorio e la partecipazione delle istituzioni locali.

All’iniziativa hanno preso parte gli alunni dell’Istituto Comprensivo Porto Romano, dell’I.C. G.B. Grassi di Parco Leonardo e dell’I.C. Cristoforo Colombo. Ad accoglierli è stato il sindaco di Fiumicino Mario Baccini. Presenti anche l’autrice Shana Parisella, presidente dell’associazione “Il Dono di Davide ODV”, la consigliera regionale del Lazio Micol Grasselli e la consigliera Federica Cerulli, che ha moderato l’incontro in qualità di presidente della Commissione Cultura.

Il Sindaco Mario Baccini si congratula con l’autrice Shana Parisella

Il momento centrale è stato il racconto del libro, presentato direttamente agli studenti. La storia prende origine da un’esperienza personale dell’autrice: la perdita del fratello a seguito di un incidente e la scelta della famiglia di donare il suo cuore. Un fatto reale che viene trasformato in testimonianza sul valore della donazione e sulla possibilità di generare vita anche in situazioni di grande dolore.

Durante l’incontro, gli studenti hanno seguito la narrazione e hanno posto domande all’autrice, contribuendo a rendere la presentazione un momento di confronto diretto. Al termine, è stata distribuita una copia del libro grazie a un’iniziativa promossa dalla Regione Lazio.

Nel corso dell’evento, il sindaco Mario Baccini ha dichiarato: “Un messaggio forte e universale, che offre ai più giovani un’importante occasione di riflessione sui temi della solidarietà, dell’altruismo e del valore della vita, dimostrando come anche da un evento drammatico possa nascere un gesto capace di generare speranza.”

La dichiarazione si inserisce in un contesto istituzionale che punta a rafforzare il rapporto tra scuola e temi di cittadinanza attiva.

L’incontro evidenzia anche il lavoro portato avanti sul piano culturale a livello locale. Il coinvolgimento delle scuole e l’organizzazione dell’evento in Aula Consiliare rappresentano un segnale concreto di attenzione verso percorsi educativi legati alla solidarietà e alla consapevolezza civica, con un ruolo operativo della Commissione Cultura.

Il dato che emerge è la costruzione di occasioni strutturate di dialogo tra studenti, istituzioni e realtà associative del territorio. Un percorso che, se consolidato, può contribuire a rendere questi temi parte stabile dell’esperienza formativa dei giovani.

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Dino Tropea
Dino Tropeahttps://dinotropea.it
Dino Tropea è scrittore e autore di tre libri: «Lasciato Indietro» (Armando Editore), «Ombre e Luci di un Cammino» (Laura Capone Editore) e «Il regno sommerso di Coralyn» (VJ Edizioni Milano). La sua scrittura, empatica ed evocativa, mescola narrativa, poesia e riflessione sociale. Al centro ci sono le persone, con le loro cadute e le loro ripartenze. Resilienza, memoria e speranza non sono parole da copertina, ma esperienze vissute e poi restituite sulla pagina con sincerità. Lavora come curatore letterario, seguendo progetti editoriali e accompagnando autori nel dare forma alle loro storie. In passato ha ideato e condotto programmi radiofonici dedicati alla rinascita, all’arte e all’impegno sociale, portando al centro voci spesso lasciate ai margini. Oggi quella stessa attenzione continua nei suoi scritti e nelle collaborazioni culturali, con uno sguardo sempre rivolto a chi cerca un nuovo inizio.

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