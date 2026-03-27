Studenti protagonisti nell’incontro con l’autrice Shana Parisella: al centro la donazione e il lavoro istituzionale sulla cultura
Fiumicino, 27 marzo 2026. Si è svolto oggi in Aula Consiliare l’incontro dedicato al libro “Il Dono di Davide”, con il coinvolgimento diretto degli studenti di tre istituti del territorio e la partecipazione delle istituzioni locali.
All’iniziativa hanno preso parte gli alunni dell’Istituto Comprensivo Porto Romano, dell’I.C. G.B. Grassi di Parco Leonardo e dell’I.C. Cristoforo Colombo. Ad accoglierli è stato il sindaco di Fiumicino Mario Baccini. Presenti anche l’autrice Shana Parisella, presidente dell’associazione “Il Dono di Davide ODV”, la consigliera regionale del Lazio Micol Grasselli e la consigliera Federica Cerulli, che ha moderato l’incontro in qualità di presidente della Commissione Cultura.
Il momento centrale è stato il racconto del libro, presentato direttamente agli studenti. La storia prende origine da un’esperienza personale dell’autrice: la perdita del fratello a seguito di un incidente e la scelta della famiglia di donare il suo cuore. Un fatto reale che viene trasformato in testimonianza sul valore della donazione e sulla possibilità di generare vita anche in situazioni di grande dolore.
Durante l’incontro, gli studenti hanno seguito la narrazione e hanno posto domande all’autrice, contribuendo a rendere la presentazione un momento di confronto diretto. Al termine, è stata distribuita una copia del libro grazie a un’iniziativa promossa dalla Regione Lazio.
Nel corso dell’evento, il sindaco Mario Baccini ha dichiarato: “Un messaggio forte e universale, che offre ai più giovani un’importante occasione di riflessione sui temi della solidarietà, dell’altruismo e del valore della vita, dimostrando come anche da un evento drammatico possa nascere un gesto capace di generare speranza.”
La dichiarazione si inserisce in un contesto istituzionale che punta a rafforzare il rapporto tra scuola e temi di cittadinanza attiva.
L’incontro evidenzia anche il lavoro portato avanti sul piano culturale a livello locale. Il coinvolgimento delle scuole e l’organizzazione dell’evento in Aula Consiliare rappresentano un segnale concreto di attenzione verso percorsi educativi legati alla solidarietà e alla consapevolezza civica, con un ruolo operativo della Commissione Cultura.
Il dato che emerge è la costruzione di occasioni strutturate di dialogo tra studenti, istituzioni e realtà associative del territorio. Un percorso che, se consolidato, può contribuire a rendere questi temi parte stabile dell’esperienza formativa dei giovani.