Fiumicino, ecobox rifiuti: progetto su via Torre Clementina ancora in attesa

Il nodo è operativo: meno cassonetti davanti ai locali e nuove isole condivise, ma il progetto è ancora in valutazione e coinvolge direttamente gli esercenti
A Fiumicino prende forma il progetto delle ecobox rifiuti in via Torre Clementina. L’amministrazione comunale ha avviato un percorso di confronto con gli operatori economici della zona per migliorare la gestione dei rifiuti e il decoro urbano.
Il progetto nasce all’interno di un dialogo già avviato nei mesi scorsi con i commercianti della via, una delle aree più rappresentative e frequentate della città.
Durante gli incontri, una parte degli esercenti – riuniti nell’Associazione Commercianti Torre Clementina, che rappresenta 27 attività su 44 – ha presentato una proposta condivisa. L’idea è quella di installare alcune ecobox, isole ecologiche compatibili con il contesto urbano, per superare l’attuale sistema dei singoli contenitori davanti ai locali.
Secondo quanto dichiarato dagli assessori all’Ambiente Stefano Costa e alle Attività Produttive Raffaello Biselli, l’obiettivo è migliorare ordine, pulizia e organizzazione della raccolta, anche in vista della stagione turistica.
L’iniziativa si basa su una collaborazione tra amministrazione e operatori economici: il progetto sarebbe sostenuto dagli esercenti, mentre il Comune si impegna a individuare strumenti utili ad accompagnarne la realizzazione.
Il confronto resta aperto. Un nuovo incontro è fissato per martedì 31 marzo 2026, quando il progetto verrà analizzato nel dettaglio insieme a tutti i commercianti della zona. L’invito è esteso a tutte le attività, per raccogliere osservazioni e contributi.
L’ipotesi delle ecobox rappresenta, secondo quanto indicato nella comunicazione, un primo passo verso una possibile riorganizzazione più ampia del sistema di raccolta in altre aree del territorio con alta concentrazione di attività.
Il tema riguarda direttamente la qualità degli spazi pubblici e l’equilibrio tra attività economiche e decoro urbano. Il percorso avviato a via Torre Clementina sarà ora il banco di prova per capire come costruire soluzioni condivise sul territorio.