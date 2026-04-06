Via libera della Regione Lazio al primo blocco di immobili: dopo anni di attesa, i residenti possono acquistare a condizioni agevolate.
A Fiumicino arriva il via libera alla dismissione immobili Borgo Palidoro. La Regione Lazio ha autorizzato la vendita del primo blocco di case pubbliche situate in Piazza SS. Filippo e Giacomo, nel cuore del borgo.
Il provvedimento, approvato con delibera di Giunta regionale, riguarda immobili abitati da tempo da famiglie residenti. L’atto consente l’avvio del percorso di vendita con una riduzione del valore di mercato del 15%.
L’intesa è stata raggiunta tra Regione Lazio e Comune di Fiumicino. L’obiettivo dichiarato è rendere accessibile l’acquisto delle abitazioni a chi già vive nel borgo, stabilizzando situazioni abitative rimaste irrisolte per anni.
Secondo quanto comunicato dall’amministrazione, si tratta del primo blocco di immobili. Non sono stati forniti, allo stato, dettagli sul numero complessivo delle unità coinvolte né sui tempi delle successive fasi.
Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha dichiarato:
“Abbiamo lavorato con la Regione per sbloccare una situazione ferma da troppo tempo. Questa operazione riconosce il valore sociale del Borgo di Palidoro e offre ai cittadini la possibilità di investire sul proprio futuro”.
Nel provvedimento è citato anche l’assessore regionale al Demanio e Patrimonio, Fabrizio Ghera, per il ruolo nella definizione dell’accordo.
Per i residenti interessati, l’effetto concreto è la possibilità di acquistare l’abitazione con uno sconto rispetto al valore di mercato. Resta da chiarire modalità operative, tempi di adesione e criteri di accesso, che non risultano ancora pubblicati nei dettagli.