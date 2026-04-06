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Fiumicino. Dismissione immobili Borgo Palidoro: sconto del 15% per i residenti, via alla vendita delle case

AMBIENTECRONACA E ATTUALITA'NOTIZIE IN RISALTO
Dino Tropea
Author: Dino Tropea
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Palidoro
Foto: facebook

Via libera della Regione Lazio al primo blocco di immobili: dopo anni di attesa, i residenti possono acquistare a condizioni agevolate.

A Fiumicino arriva il via libera alla dismissione immobili Borgo Palidoro. La Regione Lazio ha autorizzato la vendita del primo blocco di case pubbliche situate in Piazza SS. Filippo e Giacomo, nel cuore del borgo.

Il provvedimento, approvato con delibera di Giunta regionale, riguarda immobili abitati da tempo da famiglie residenti. L’atto consente l’avvio del percorso di vendita con una riduzione del valore di mercato del 15%.

L’intesa è stata raggiunta tra Regione Lazio e Comune di Fiumicino. L’obiettivo dichiarato è rendere accessibile l’acquisto delle abitazioni a chi già vive nel borgo, stabilizzando situazioni abitative rimaste irrisolte per anni.

Secondo quanto comunicato dall’amministrazione, si tratta del primo blocco di immobili. Non sono stati forniti, allo stato, dettagli sul numero complessivo delle unità coinvolte né sui tempi delle successive fasi.

Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha dichiarato:

“Abbiamo lavorato con la Regione per sbloccare una situazione ferma da troppo tempo. Questa operazione riconosce il valore sociale del Borgo di Palidoro e offre ai cittadini la possibilità di investire sul proprio futuro”.

Nel provvedimento è citato anche l’assessore regionale al Demanio e Patrimonio, Fabrizio Ghera, per il ruolo nella definizione dell’accordo.

Per i residenti interessati, l’effetto concreto è la possibilità di acquistare l’abitazione con uno sconto rispetto al valore di mercato. Resta da chiarire modalità operative, tempi di adesione e criteri di accesso, che non risultano ancora pubblicati nei dettagli.

L’operazione rappresenta un passaggio atteso da anni nel borgo di Palidoro, con impatto diretto sulla stabilità abitativa e sulla valorizzazione del patrimonio pubblico locale.

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Dino Tropea
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Dino Tropea è scrittore e autore di tre libri: «Lasciato Indietro» (Armando Editore), «Ombre e Luci di un Cammino» (Laura Capone Editore) e «Il regno sommerso di Coralyn» (VJ Edizioni Milano). La sua scrittura, empatica ed evocativa, mescola narrativa, poesia e riflessione sociale. Al centro ci sono le persone, con le loro cadute e le loro ripartenze. Resilienza, memoria e speranza non sono parole da copertina, ma esperienze vissute e poi restituite sulla pagina con sincerità. Lavora come curatore letterario, seguendo progetti editoriali e accompagnando autori nel dare forma alle loro storie. In passato ha ideato e condotto programmi radiofonici dedicati alla rinascita, all’arte e all’impegno sociale, portando al centro voci spesso lasciate ai margini. Oggi quella stessa attenzione continua nei suoi scritti e nelle collaborazioni culturali, con uno sguardo sempre rivolto a chi cerca un nuovo inizio.

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